Συναγερμός στις ΗΠΑ: Αυτοκίνητο «θέρισε» πεζούς κοντά στο αεροδρόμιο της Βοστώνης (pics+vid)

Η αστυνομία της πολιτείας έγραψε στο Twitter ότι υπήρχαν «τραυματισμένοι» στο αεροδρόμιο Logan.

Η Boston Globe ανέφερε ότι υπήρχαν τουλάχιστον δέκα τραυματισμοί, δύο εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση.

«Αρκετές μονάδες έχουν αναπτυχθεί στο σημείο όπου ένα όχημα φέρεται να έπεσε πάνω σε ένα πλήθος, στις περίπου 14:20 (τοπική ώρα). Δέκα άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής», ανέφεραν οι ιατρικές υπηρεσίες με ανάρτησή τους στο Twitter.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, κοντά στο σημείο στάθμευσης των ταξί και έπεσε στο ακριβώς εκεί που περίμεναν οι πεζοί για να μπουν στα υπόλοιπα ταξί και να αναχωρήσουν για τους προορισμούς τους, μετά το ταξίδι τους.

Η αστυνομία εκκένωσε την περιοχή και αντιμετωπίζει το περιστατικό ως ατύχημα, ανέφεραν τοπικά ΜΜΕ.

DEVELOPING - Units on scene, vehicle into a group of pedestrians, Porter St at Tomahawk Driver, East Boston, near Logan taxi pool. Injuries.