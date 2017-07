Συναγερμός στη Βρετανία: Εκκενώθηκε το αεροδρόμιο Χίθροου

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αεροδρομίου ο τερματικός σταθμός έχει εκκενωθεί και οι αρχές ερευνούν τα αίτια του συναγερμού.

T3 has been evacuated following a fire alarm. We are investigating this as a matter of urgency and will provide an update shortly.

Τελικώς, έπειτα από περίπου 20 λεπτά το αεροδρόμιο ανακοίνωσε ότι ο συναγερμός έληξε και ο σταθμός δόθηκε ξανά σε λειτουργία.

Our teams have investigated and there is no fire in T3 despite the alarm. Passengers will be directed back into the terminal shortly.