Καραϊβική: Ο κυκλώνας Ίρμα «σαρώνει» τη νήσο Μπαρμπούντα (Vids)

Το μάτι του κυκλώνα πέρασε από την Μπαρμπούντα στις 02.00 τοπική ώρα (09.00 ώρα Ελλάδος). Ο κυκλώνας Ίρμα συνοδεύεται από ανέμους που φθάνουν τα 295 χιλιόμετρα ανά ώρα, σύμφωνα με το Κέντρο.

The eye of #Irma stands out clearly on full-disk satellite imagery tonight. pic.twitter.com/svHbSfzteY

Ο κυκλώνας κατευθύνεται βορειοδυτικά προς τις Παρθένες Νήσους και το Πόρτο Ρίκο.

How much damage do Category 5 winds do compared to Category 1 winds? There's a visualization for that (and it's not pretty) pic.twitter.com/GaO3jbp2QE