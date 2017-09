Βρετανία: Αιματηρή επίθεση με μαχαίρι στο Μπέρμιγχαμ (pics)

Δείτε πιο πάνω στη photo gallery του Newsbomb.gr φωτογραφίες από το σημείο της επίθεσης

Ειδικότερα, περίπου 150 πιστοί βρίσκονταν στην Αποστολική Εκκλησία της Νέας Ιερουσαλήμ για την σημερινή Θεία Λειτουργία, όταν εισέβαλε άντρας με ένα μεγάλο τραπεζομάχαιρο.

Σύμφωνα με την Birmingham Mail, η αστυνομία κλήθηκε στην περιοχή του Ρόκι Λέην στο προάστιο Άστον, έπειτα από τηλεφώνημα που δέχτηκε για τον τραυματισμό τριών ατόμων από μαχαίρι.

Όπως ανέφεραν οι βρετανικές αρχές, ένας 33χρονος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Η Αστυνομία ανακοίνωσε πως η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 46χρονο ως ύποπτο για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Με ανακοίνωσή της η Αστυνομία του Γουεστ Μιντλαντς ανέφερε: «Οι πρώτες ενδείξεις μας δείχνουν ότι δράστης και θύμα γνωρίζονταν μεταξύ τους και πως αυτή ήταν μια στοχευμένη επίθεση».

