Αυτή είναι η πιο χαριτωμένη «αεροσυνοδός» που έχετε δει ποτέ (vid)

Στο βίντεο που διακινήθηκε μέσω social media και δημοσίευσε η Daily Mail, διακρίνεται το χαριτωμένο κοριτσάκι να κάνει βόλτα στον διάδρομο του αεροσκάφους, με τον ποπό της, να γελάει και να χαιρετάει με νάζι τους επιβάτες, οι οποίοι ανταποκρίνονται με μεγάλη χαρά στο παιχνίδι της.

«Αυτό το μωρό έχει μέλλον ως αεροσυνοδός», σχολιάζει η βρετανική εφημερίδα.

