Τρόμος στο Λονδίνο έπειτα από πληροφορίες για πυροβολισμούς σε κατάστημα

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, υπήρξαν αναφορές για πυροβολισμούς σε εμπορικό κατάστημα στον πιο πολυσύχναστο δρόμο της βρετανικής πρωτεύουσας.

Από τον πανικό που προκλήθηκε μια γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ οι Αρχές βρίκσονται στο σημείο έχουντας αποκλείσει την περιοχή.

Η ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας

«Η αστυνομία κλήθηκε μετά από αναφορές για πυροβολισμούς που ακούστηκαν στην Oxford Street. Τοπικοί και ένοπλοι αστυνομικοί βρέθηκαν στον σημείο.

Δεν υπάρχει τίποτα που να υποδηλώνει πως υπάρχουν πυροβολισμοί ή οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια.

Μια γυναίκα έχει τραυματιστεί ελαφρά λόγω πτώσης.

Η αστυνομία παραμένει στο σημείο».

#dedenhams just got smashed and robbed. pic.twitter.com/P0md3QmGVH