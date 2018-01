Απίστευτη απάντηση Τραμπ στον Κιμ: Το δικό μου κουμπί είναι μεγαλύτερο, ισχυρότερο και δουλεύει

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ειρωνεύτηκε τον βορειοκορεάτη ηγέτη την Τρίτη, διαβεβαιώνοντας ότι «το δικό του» κουμπί για την εκτόξευση πυρηνικών όπλων είναι «μεγαλύτερο» και «δυνατότερο» από εκείνο του Κιμ Γιονγκ Ουν, κι επιπλέον «λειτουργεί».

«Ο βορειοκορεάτης ηγέτης μόλις δήλωσε ότι "το Πυρηνικό Κουμπί είναι πάνω στο γραφείο του συνέχεια." Κάποιος στο εξασθενημένο καθεστώς του που πεθαίνει της πείνας να τον ενημερώσει παρακαλώ ότι έχω κι εγώ Πυρηνικό Κουμπί, που όμως είναι πολύ μεγαλύτερο & πολύ δυνατότερο από το δικό του, και το δικό μου Κουμπί λειτουργεί!», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανάρτησή του στο Twitter.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!