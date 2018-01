Οι ΗΠΑ «πάγωσαν» 125 εκατ. από τη βοήθεια του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της Υπηρεσίας αυτής με μια δέσμευση για ένα ποσό που ανερχόταν στα 370 εκατομμύρια δολάρια το 2016, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της UNRWA.

Το ποσό των 125 εκατομμυρίων δολαρίων – που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο της ετήσιας αμερικανικής χρηματοδότησης στην UNRWA – προβλεπόταν να χορηγηθεί έως την 1η Ιανουαρίου - αλλά ανεστάλη, έως ότου η αμερικανική κυβέρνηση ολοκληρώσει την αξιολόγηση της βοήθειας προς την Παλαιστινιακή Αρχή, ανέφεραν ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios και το τηλεοπτικό δίκτυο Channel 10 News, επικαλούμενοι τρεις δυτικούς διπλωμάτες, που μίλησαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν.

Οι διπλωμάτες πρόσθεσαν ότι αμερικανοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν τις τελευταίες δύο μέρες αξιωματούχους του ΟΗΕ ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει τη διακοπή οικονομικής βοήθειας σε ύψος 180 εκατομμυρίων δολαρίων στην UNRWA.

«Πληρώνουμε τους Παλαιστίνιους ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ τον χρόνο, χωρίς καμία αναγνώριση ή σεβασμό» από πλευράς τους, είχε τονίσει την Τετάρτη σε ανάρτησή του στο Twitter ο Τραμπ, συμπληρώνοντας ότι: «αφού οι Παλαιστίνιοι δε θέλουν πια να μιλήσουν για την ειρήνη, γιατί οφείλουμε να συνεχίσουμε να τους κάνουμε αυτές τις τεράστιες πληρωμές στο μέλλον;»

It's not only Pakistan that we pay billions of dollars to for nothing, but also many other countries, and others. As an example, we pay the Palestinians HUNDRED OF MILLIONS OF DOLLARS a year and get no appreciation or respect. They don’t even want to negotiate a long overdue...

...peace treaty with Israel. We have taken Jerusalem, the toughest part of the negotiation, off the table, but Israel, for that, would have had to pay more. But with the Palestinians no longer willing to talk peace, why should we make any of these massive future payments to them?