Δάκρυσε η Ιρλανδία μπροστά στη σορό της Dolores O'Riordan των Cranberries (Pics)

Η μητέρα της Ο'Ριόρνταν καθώς και τα πέντε αδέλφια της, συνόδευσαν το φέρετρο με την σορό της στην εκκλησία του Αγίου Ιωσήφ στη γενέτειρά της, το Λίμερικ, το οποίο βρίσκεται στην νοτιοδυτική Ιρλανδία, σύμφωνα με το εθνικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTE.

Όπως φαίνεται από τα πλάνα που μετέδωσε το δίκτυο, πλήθος θαυμαστών της αψηφώντας την κακοκαιρία και κρατώντας ομπρέλες σχημάτιζαν ουρές για να εισέλθουν στην εκκλησία όπου εκτίθετο η σορός της τραγουδίστριας σε λαϊκό προσκύνημα.

Η 46χρονη τραγουδίστρια του επιτυχημένου ιρλανδικού συγκροτήματος βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο του Λονδίνου.

Η κηδεία της θα γίνει αύριο Τρίτη σε κλειστό οικογενειακό κύκλο με παρόντες 200 συγγενείς και φίλους της σε εκκλησία του χωριού Μπάλιμπρικεν, λίγο έξω από το Λίμερικ.

Την Παρασκευή ο ιατροδικαστής του Λονδίνου Στίβεν Ερλ δήλωσε ότι αναμένει τα αποτελέσματα της νεκροτομής και ότι η πλήρης έκθεσή του θα παραδοθεί στις 3 Απριλίου παρότι ο θάνατός της δεν αντιμετωπίζεται ως ύποπτος.

Οι Cranberries γνώρισαν παγκόσμια επιτυχία τη δεκαετία του 90 με το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο "Everyone Else is Doing it, So Why Can't We?", το οποίο περιελάμβανε και το διάσημο σινγκλ "Linger".

Στη συνέχεια κυκλοφόρησαν το σιγνκλ "Zombie"--μια οργισμένη αντίδραση στη σύγκρουση στη Βόρεια Ιρλανδία, το οποίο έγινε νούμερο ένα στα ευρωπαϊκά τσαρτς.





Το συγκρότημα πούλησε περίπου 40 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως.

Η Ο΄Ριόρνταν βρισκόταν στο Λονδίνο για να ηχογραφήσει μια εκδοχή του "Zombie" με το συγκρότημα της χαρντ ροκ Bad Wolves, όταν βρέθηκε νεκρή στο ξενοδοχείο.





Μετά τον θάνατό της, η συλλογή των Cranberries με τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους με τίτλο "Stars: The Best Of 1992-2002" βρέθηκε στην 16η θέση των βρετανικών τσαρτς, σε υψηλότερη θέση σε σχέση με το 2002 που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, The Sun, Limerickleader