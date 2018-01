ΗΠΑ: Τρένο που μετέφερε μέλη του Κογκρέσου συγκρούστηκε με φορτηγό (pics+vid)

Μια αμαξοστοιχία που μετέφερε Ρεπουμπλικάνους βουλευτές και γερουσιαστές συγκρούστηκε με ένα απορριμματοφόρο, κοντά στο Κρόζετ της Δυτικής Βιρτζίνιας, σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες των πολιτικών.

Διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως το απορριμματοφόρο είχε «κολλήσει» στις ράγες του τρένου.

NOW: Amtrak train collides with garbage truck in Crozet. Nurse on scene reports at least one fatality and at least one in critical condition. NBC29 is on scene and will bring you more details as we get them. pic.twitter.com/eU0uYL0JQx