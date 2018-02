Βραζιλία: Άνοιξε η αυλαία για το διασημότερο καρναβάλι του κόσμου! (pics)

Χιλιάδες μεταμφιεσμένοι, εκατομμύρια λίτρα μπύρας, φαντασμαγορικές παρελάσεις στο σαμποδρόμιο των 72.000 θέσεων είναι μερικά μόνο από τα χαρακτηριστικά του πλέον περίφημου αποκριάτικου πάρτι της υφηλίου.

Το καρναβάλι του Ρίο σε αριθμούς:

Περίπου 6 εκατομμύρια συμμετέχοντες υπολογίζεται ο αριθμός των ανθρώπων που αναμένεται να κατακλύσουν τους δρόμους καθόλη τη διάρκεια του καρναβαλιού, ένας αριθμός που ισοδυναμεί με τον πληθυσμό του Ρίο. Η δημοτική αρχή ελπίζει ότι θα προσελκύσει 1,5 εκατομμύρια τουρίστες από τη Βραζιλία και από κάθε γωνιά του πλανήτη, 400.000 περισσότερους σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο.

13 σχολές σάμπα: Πρόκειται για τις σχολές της «ειδικής κατηγορίας», μεταξύ 3.000-4.000 ανθρώπων η κάθε μία. Είναι η ελίτ του καρναβαλιού, που θα παρελαύνει όλη τη νύχτα, την Κυριακή και τη Δευτέρα στο σαμποδρόμιο, ενώπιον των 70.000 θεατών. Πρόκειται για έναν διαγωνισμό με πολύ συγκεκριμένα κριτήρια, όπως τα έχουν ορίσει 54 κριτές.

Όπως συμβαίνει και στο ποδόσφαιρο, οι σχολές χωρίζονται σε κατηγορίες. Όσες έχουν καταταγεί στην δεύτερη κατηγορία παρελαύνουν τις προηγούμενες Παρασκευές και Σάββατα.

Το μήκος του σαμποδρόμιου, του σταδίου που έχει το σχήμα μιας λεωφόρου, όπου ξεχύνονται τα άρματα, οι χορεύτριες και οι χορευτές και οι μουσικοί των σχολών της σάμπας είναι στα 720 μέτρα.

