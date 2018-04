Συρία: Χορεύουν και τραγουδούν στη Δαμασκό μετά τους βομβαρδισμούς (vids+pics)

Στις πρώτες εικόνες που αναμεταδίδονται από τα τοπικά Μέσα και κάνουν το γύρο του κόσμου, Σύροι απαθανατίζονται να έχουν συγκεντρωθεί στην πλατεία Umayyad της Δαμασκού, σε μια προσπάθεια να εμψυχώσουν τις συριακές ένοπλες δυνάμεις. Πώς; Με παραδοσιακά τραγούδια και τοπικούς χορούς, δίνοντας μια ομολογουμένως ξεχωριστή νότα αντίδρασης και στήριξης στον Bashar Al-Assad.

Παράλληλα, το πρακτορείο Associated Press μεταδίδει από τη Δαμασκό πως εκατοντάδες Σύροι συγκεντρώνονται σε μεγάλες πλατείες της συριακής πρωτεύουσας κορνάροντας με τα αυτοκίνητά τους, κάνοντας με τα δάχτυλά τους το σήμα της νίκης και κρατώντας συριακές σημαίες για να δείξουν ότι αψηφούν τις αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της νύκτας από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και τη Βρετανία.

Αμέσως μετά την επίθεση, εκατοντάδες κάτοικοι άρχισαν να συγκεντρώνονται στην πλατεία των Ομεϊαδών στη συριακή πρωτεύουσα.

Πολλοί κρατούσαν συριακές, ρωσικές και ιρανικές σημαίες. Μερικοί χειροκροτούσαν και χόρευαν, ενώ άλλοι οδηγούσαν τα αυτοκίνητά τους σε φάλαγγα κορνάροντας.

«Είμαστε οι άνθρωποί σου, Μπασάρ», φώναζαν.

Η συριακή κρατική τηλεόραση έκανε απ' ευθείας μετάδοση από την πλατεία, όπου υπήρχε μεγάλο πλήθος πολιτών μαζί με άνδρες με στολές.

Ανάμεσα στο πλήθος ήταν ένας ηθοποιός, βουλευτές και άλλες προσωπικότητες, όπως μεταδίδει το Associated Press. «Καλημέρα αποφασιστικότητα», προλόγισε ένας παρουσιαστής.

Το καθεστώς της Δαμασκού καταδίκασε τη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον στόχων στη Συρία από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και τη Βρετανία, τονίζοντας ότι είναι «καταδικασμένη να αποτύχει». Παράλληλα, τη χαρακτήρισε μια «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Στο μεταξύ, οι συριακές δυνάμεις αεράμυνας κατέρριψαν 13 πυραύλους που εκτόξευσαν οι δυνάμεις των ΗΠΑ, της Γαλλίας και της Βρετανίας, μετέδωσε η συριακή κρατική τηλεόραση.

Ανέφερε μάλιστα ότι οι πύραυλοι καταρρίφθηκαν σε μια περιοχή νότια της Δαμασκού.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σημείωσε από την πλευρά του ότι συνολικά τρία επιστημονικά ερευνητικά κέντρα έχουν πληγεί στις επιθέσεις, δύο στην Δαμασκό και ένα στην Χομς, παράλληλα με τις στρατιωτικές βάσεις που έχουν χτυπηθεί στη συριακή πρωτεύουσα.

Το Παρατηρητήριο πρόσθεσε επίσης ότι όλες οι βάσεις και οι εγκαταστάσεις που επλήγησαν είχαν εκκενωθεί από τη συριακή κυβέρνηση νωρίτερα την εβδομάδα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους εκτόξευσαν περισσότερους από 100 πυραύλους εναντίον της Συρίας και «ένας σημαντικός αριθμός» απ' αυτούς αναχαιτίσθηκε από τις συριακές δυνάμεις, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

«Περισσότεροι από 100 πύραυλοι κρουζ και πύραυλοι αέρος-εδάφους εκτοξεύθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία και τη Γαλλία από τη θάλασσα και τον αέρα εναντίον συριακών στρατιωτικών και πολιτικών στόχων», αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

«Ένας σημαντικός αριθμός» από τους πυραύλους αυτούς καταρρίφθηκε από τη συριακή αντιαεροπορική άμυνα, πρόσθεσε το ρωσικό υπουργείο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επίσης ότι η Συρία αναχαίτισε τις αμερικανικές και συμμαχικές επιθέσεις χρησιμοποιώντας εξοπλισμό που είχε παραχθεί από τη Σοβιετική Ένωση και στον οποίο περιλαμβάνεται το πυραυλικό σύστημα Buk.

Την ίδια ώρα, βίντεο που μετέδωσαν οι συριακές αρχές δείχνει απαθανατίζει την αναχαίτιση ενός πυραύλου από τη συριακή αντιαεροπορική άμυνα.

«Ο Θεός να σας ευλογεί, ο Θεός να σας ευλογεί», ακούγεται ένας άνθρωπος να λέει λίγο μετά την αναχαίτιση του πυραύλου.

«Αμερικανοί μπάσταρδοι», ακούγεται να λέει ο ίδιος άνθρωπος στο βίντεο.

Ο συριακός στρατός υποστηρίζει ότι κατέρριψε 20 πυραύλους στη διάρκεια της επιχείρησης των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Γαλλίας. Ερωτηθείς για τους πυραύλους κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων, ο εκπρόσωπος του Πεντάγωνου δήλωσε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει τις αναφορές αυτές.

Ο ανταποκριτής του Sputnik μετέδωσε επίσης ότι οι πύραυλοι δεν έπληξαν το προεδρικό μέγαρο ούτε κυβερνητικά κτίρια στη Δαμασκό.

Μετά την επίθεση, ο πρεσβευτής της Συρίας στην Κίνα ευχαρίστησε τη Ρωσία που «στέκεται δίπλα μας», λέγοντας ότι οι προσπάθειες της Ρωσίας συνέβαλαν στην αποτροπή μιας μεγάλης κλίμακας επίθεσης.

«Εχθροί πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον του στρατού μας, αλλά θα υπομείνουμε, θα πάω τώρα να εργαστώ, η ζωή συνεχίζεται», δήλωσε στο Sputnik κάτοικος της επαρχίας.

