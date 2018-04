Αποκαλυπτικές εικόνες: Η Συρία πριν και μετά το «χτύπημα» των 60 λεπτών

Το αμερικανικό Πεντάγωνο έδωσε σήμερα φωτογραφίες από τις τρεις εγκαταστάσεις που σφυροκοπήθηκαν γιατί, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, σχετίζονται με τη δημιουργία χημικών όπλων.

Από τη μεριά της η Συρία υποστήριξε ότι κάποιες από τις εγκαταστάσεις που μπήκαν στο στόχαστρο των αμερικανικών, γαλλικών και βρετανικών δυνάμεων δεν είχαν ζημιές, ενώ οι Ρώσοι ισχυρίστηκαν ότι οι περισσότεροι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν. Όμως, οι φωτογραφίες δείχνουν μια διαφορετική εικόνα.

Ο πρώτος στόχος ήταν ένα κέντρο επιστημονικής έρευνας στην ευρύτερη περιοχή της Δαμασκού. Η στρατιωτική μονάδα ήταν κέντρο έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγής και δοκιμών χημικών και βιολογικών παραγόντων.

Ο δεύτερος στόχος ήταν μια μονάδα αποθήκευσης χημικών όπλων δυτικά του Χομς.

Ο τρίτος στόχος ήταν μια εγκατάσταση αποθήκευσης χημικών όπλων όσο και ένας σημαντικός διοικητικός σταθμός.

Στο twitter κυκλοφόρησε βίντεο από τις εγκαταστάσεις του Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης Barzeh.

#BREAKING - First footage of destroyed Barzah Scientific Research Facility. No protective clothing was necessary to visit the site as no chemical weapons are manufactured, stored or used in the facility. Destroyed today by #US, #UK and #French cruise missile strikes. pic.twitter.com/qPAwGEM5pv