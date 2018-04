Συρία: Ισχυρές εκρήξεις στην επαρχία Χάμα (video)

Η συριακή κρατική τηλεόραση δεν διευκρίνισε πού ακριβώς έγιναν οι εκρήξεις. Ωστόσο, δύο κάτοικοι ανέφεραν ότι οι εκρήξεις ακούστηκαν σε στρατιωτική βάση την οποία φέρονται να χρησιμοποιούν δυνάμεις που υποστηρίζονται από το Ιράν.

Another video of the huge explosion at 46 Brigade arms depot in #Hama, rumours of Israeli Strikes, could be sabotage as well. pic.twitter.com/ZnmYUTq4W7 — Danny Makki (@Dannymakkisyria) April 29, 2018

Wow! Video of a huge explosion just now in #Salhab in #Hama, reasons still unknown pic.twitter.com/AfWYRAzosT — Danny Makki (@Dannymakkisyria) April 29, 2018

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ έχουν πλήξει επανειλημμένα θέσεις, βάσεις και αυτοκινητοπομπές δυνάμεων που συνδέονται με το Ιράν στη Συρία. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν μια συριακή αεροπορική βάση, με αποτέλεσμα μεταξύ άλλων να σκοτωθούν επτά Ιρανοί.

Η ισραηλινή κυβέρνηση έχει προειδοποιήσει ότι σκοπεύει να πλήξει κι άλλες ιρανικές βάσεις στην εμπόλεμη Συρία εάν οι εντάσεις με την Τεχεράνη κλιμακωθούν.