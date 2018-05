Σφαγή στη Γάζα: Σοκ από τη δολοφονία ανάπηρου Παλαιστίνιου από Ισραηλινούς στρατιώτες (Pics)

Fadi Abu Salah, 29 ετών, ο οποίος είχε χάσει και τα δυο του πόδια κατά τη διάρκεια ισραηλινού βομβαρδισμού στις 30 Μαρτίου του 2014.

«Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, δεν υπήρχε τίποτε που να μπορούσε να υποδηλώνει πως (το θύμα) αντιπροσώπευε μια άμεση απειλή (...) όταν σκοτώθηκε. Δεδομένης της βαριάς αναπηρίας του, που ήταν σαφώς ορατή σε εκείνους οι οποίοι τον πυροβόλησαν, ο θάνατός του είναι ακατανόητος, μια πράξη πραγματικά σοκαριστική και αναίτια», σχολιάζουν διεθνή ΜΜΕ.

Fadi Abu Salah, 29 years old was killed toldsy by the Israeli army in #Palestine pic.twitter.com/N5nCBj36dt