Στη σφαγή της Παρασκευής έχασαν τη ζωή τους 10 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 13, σύμφωνα με τον--αναθεωρημένο προς τα πάνω--απολογισμό που έδωσε χθες το Ομοσπονδιακό Γραφείο Έρευνας (FBI), ανάμεσά τους ένας αστυνομικός. Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, μεταξύ των 10 νεκρών είναι δύο εκπαιδευτικοί και μια πακιστανή μαθήτρια, που συμμετείχε σε πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών.

Στον δράστη του μακελειού, τον Δημήτριο Παγουρτζή, μαθητή του λυκείου, 17 ετών, απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο να του επιβληθεί η ποινή του θανάτου.

VIDEO: Santa Fe high school shooting suspect, Dimitrios Pagourtzis appears in court (May 18, 2018)

