Ανάμεσα στα θύματα ήταν η δεκαεφτάχρονη κόρη του.

Καθώς διέκοπτε τη νηστεία του Ραμαζανιού, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο της τραγωδίας, η έκτακτη είδηση προβαλλόταν στην οθόνη του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου.

Τρομοκρατημένος, έχοντας καταληφθεί από απόλυτη σύγχυση, ο Άμπντουλ σήκωσε το τηλέφωνο και αναζήτησε την κόρη του, τη Σαμπίκα Σέιχ.

Οι κλήσεις του έμειναν αναπάντητες.

VIDEO: Santa Fe high school shooting suspect, Dimitrios Pagourtzis appears in court (May 18, 2018)

?#Texas officials charged the 17-year-old boy with murder in the fatal shootings of 10 people. Ten other people were wounded in the attack. https://t.co/xX2Jb8vSaD pic.twitter.com/PNg3TqrDIr