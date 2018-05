Την Παρασκευή (18/5), ο 17χρονος Δημήτριος Παγουρτζής φόρεσε ένα μακρύ παλτό, μπήκε στην τάξη του, στο σχολείο όπου φοιτούσε πυροβόλησε και σκότωσε εννιά συμμαθητές του κι έναν εκπαιδευτικό, ενώ τραυμάτισε άλλους δέκα μαθητές.

Ήταν ένας ήσυχος έφηβος, που συμμετείχε σε επιδείξεις χορού μιας ελληνορθόδοξης εκκλησίας κι έπαιζε αμυντικός στην ομάδα αμερικάνικου φούτμπολ του σχολείου του. Ήταν παθιασμένος με τα σύμβολα, με την ιαπωνική ιστορία, με την ηλεκτρονική μουσική και με τα όπλα.

Δεν είχε υπάρξει καμιά προειδοποιητική ένδειξη πως ο νεαρός επρόκειτο να διαπράξει ποτέ κάτι τέτοιο, σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ.

Μετά την αποτρόπαια πράξη o 17χρονος, εμφανίστηκε αμετανόητος ενώπιον του ανακριτή, λέγοντας: «Δεν σκότωσα όσους συμπαθούσα, για να λένε μετά την ιστορία μου», σύμφωνα με την Washington Post.

VIDEO: Santa Fe high school shooting suspect, Dimitrios Pagourtzis appears in court (May 18, 2018)

