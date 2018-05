Λονδίνο: Χάος και πανικός στο αεροδρόμιο Στάνστεντ - 64.000 κεραυνοί σε λίγες ώρες! (vids+pics)

Όπως μεταδίδει το BBC, χθες (26/05) τη νύκτα καταγράφηκαν περίπου 15.000 κεραυνοί μέσα σε τέσσερις ώρες.

Ο βρετανικός ουρανός φωτίσθηκε στη διάρκεια της νύκτας από τις ηλεκτρικές καταιγίδες, ενώ υπήρξαν πληροφορίες για πλημμύρες και για σπίτια που έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση μετά τις καταρρακτώδεις βροχές.

Hundreds of passengers have been left stranded at Stansted Airport after a lightning strike damaged fuelling systems and left planes grounded https://t.co/D8W9lJPzgG pic.twitter.com/JDxeAFefYL — ITV News (@itvnews) 27 Μαΐου 2018

Σημειώνεται ότι το Στάνστεντ είναι το τρίτο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο του Λονδίνου και σημαντικός κόμβος της εταιρείας Ryanair, η οποία ανακοίνωσε πως οι πελάτες της μπορούν να αποζημιωθούν πλήρως.

15,000 to 20,000 lighting strikes occur across the UK overnight, prompting flight delays at the London Stansted Airporthttps://t.co/IHzxHKrgD2 pic.twitter.com/71ipqfaeBK — DAILY SABAH (@DailySabah) 27 Μαΐου 2018

«Δυστυχώς πτήσεις ακυρώθηκαν σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο Στάνστεντ λόγω βλάβης που σημειώθηκε νωρίτερα στο σύστημα του αεροδρομίου για την τροφοδοσία των αεροπλάνων με καύσιμα εξαιτίας κεραυνού», δήλωσε εκπρόσωπος.

Stansted Airport warns passengers that flights may be cancelled or delayed https://t.co/CaKYOt5lCX pic.twitter.com/Nx5zV6yaFK — The Sun (@TheSun) 27 Μαΐου 2018

Το σύστημα τροφοδοσίας επισκευάσθηκε σήμερα το πρωί, όμως οι ταξιδιώτες προειδοποιήθηκαν να επικοινωνούν με το αεροδρόμιο πριν ταξιδέψουν και επιβάτες που έμειναν κλεισμένοι πολλή ώρα μέσα σε αεροπλάνα διαμαρτυρήθηκαν στο Twitter ότι δεν τους δίνονταν εξηγήσεις για την καθυστέρηση.

Hundreds of passengers are stranded on planes at #Stansted airport for more than four hours as flights are cancelled because #LIGHTNING 'struck fuel tank' during epic thunderstormhttps://t.co/w8HZckqRQG — Holiday Claims (@HMHolidayClaims) 27 Μαΐου 2018

«Μηχανικοί έχουν πλέον επισκευάσει το σύστημα. Ωστόσο μπορεί ακόμη πτήσεις να καθυστερήσουν ή να ματαιωθούν», αναφέρει το αεροδρόμιο του Στάνστεντ σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

No one about to offer updates, hundreds of us huddled together in departures, airport is boiling hot and looking at a minimum 3 hour delay. I think you owe us these pints #Stansted pic.twitter.com/7TK3MegfnE — Lozza (@lozzad_) 27 Μαΐου 2018

The standstill at Stansted may be coming to an end ... as the much-needed fuel pumps appear on the horizon pic.twitter.com/luKgN3xREj — Mark Lobel (@marklobel) 27 Μαΐου 2018

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ