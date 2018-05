ΗΠΑ: Θεομηνία έπληξε το Μέριλαντ - Ένας αγνούμενος και εικόνες Αποκάλυψης (vids+pics)

Στην κωμόπόλη Έλικοτ τα ορμητικά νερά παρέσυραν ακόμα και αυτοκίνητα στο διάβα τους.

Πολλοί άνθρωποι «παγιδεύτηκαν» μέσα στα σπίτια τους κοιτώντας από τα παράθυρα τη στάθμη του νερού να ανεβαίνει επικίνδυνα.

Την ίδια στιγμή, ένας 39χρονος άντρας αγνοείται, σύμφωνα με τον Guardian.

Δείτε τα συγκλονιστικά βίντεο:

LATEST: Officials assessing damage after flash flooding turns Maryland town's Main Street into a raging muddy river.



A state of emergency has been declared by the state's governor. https://t.co/Z14ZaJJJBp pic.twitter.com/FplBmz7wDe