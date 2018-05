Επίθεση με μαχαίρι στη Γερμανία: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες σε σταθμό τρένου (vid+pics)

Ο δράστης επιτέθηκε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν επιβάτη και ακολούθως κινήθηκε εναντίον μίας γυναίκας αστυνομικού και ενός πολίτη, τους οποίος μάλιστα κατάφερε να τραυματίσει σοβαρά, πριν πέσει νεκρός από αστυνομικά πυρά.

Η αστυνομία ερευνά πλέον αν πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση, ενώ δόθηκε εντολή να εκκενωθεί ο σταθμός και να αποκλειστεί η περιοχή.

Το τρένο εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κολονία στο Αμβούργο.

