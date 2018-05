Με… μπριζόλες συζήτησαν για τη σύνοδο ΗΠΑ - Βόρειας Κορέας ο Πομπέο και το «δεξί χέρι» του Κιμ

Ο στρατηγός Κιμ Γιονγκ Τσολ είναι ο πρώτος κορυφαίος Βορειοκορεάτης αξιωματούχος που επισκέπτεται τις ΗΠΑ τα τελευταία 18 χρόνια. Δείπνησε για περίπου μιάμιση ώρα με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, με τον οποίο είχαν ήδη συναντηθεί δύο φορές την άνοιξη στην Πιονγκγιάνγκ.

«Καλό δείπνο εργασίας με τον Κιμ Γιονγκ Τσολ στη Νέα Υόρκη απόψε. Βοδινό, καλαμπόκι και τυρί στο μενού», ανέφερε μέσω Twitter ο Πομπέο, ο οποίος συνοδευόταν από τον Άντριου Κιμ - διευθυντή του τμήματος της CIA για την Κορέα.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανάρτησε στη ροή του στο Twitter φωτογραφίες των δύο ανδρών που έχουν τεθεί επικεφαλής των διαπραγματευτών των δύο εχθρικών χωρών, καθώς δειπνούν με θέα το Μανχάταν από τα παράθυρα διαμερίσματος στον 39ο όροφο ενός ουρανοξύστη στη Νέα Υόρκη, κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.

Good working dinner with Kim Yong Chol in New York tonight. Steak, corn, and cheese on the menu. pic.twitter.com/1pu4K3oym7