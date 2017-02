CHEFI & Άγιος Βαλεντίνος: Έρωτας με την πρώτη ματιά!

Live, Love, Laugh at CHEFI!

Γκασπάτσο παντζαριού, γιαούρτι, αγριοκέρασα

Κανελόνι καβουρόψυχας, αγγούρι, κρέμα φάβας, ταρτάρ αβοκάντο

Ριζότο δημητριακών, φρικασέ μανιταριών, αφρός τζίντζερ, τραγανό προσιούτο

Entrecôte, κέικ πατάτας, σως γραβιέρας, πουρές καρότου, σπαράγγια

Πάβλοβα, κρέμα passion fruit, γκανάζ σοκολάτας γάλακτος, φράουλα φερέρο

Τρουφάκια σοκολάτας, baileys

45 ευρώ το άτομο

Κρατήσεις: 210 6815774 - therestaurant@chefi.gr

CHEFI The Restaurant

Περικλέους 31, 152 32 Χαλάνδρι – Τηλ.: 210 6815774

www.chefi.gr therestaurant@chefi.gr