Mediterranean College - 37η Τελετή Αποφοίτησης: «Θέλει Αρετή και Τόλμη η Παιδεία»

Με μια συγκινητική παραίνεση ολοκλήρωσε τον χαιρετισμό του προς τους απόφοιτους της τάξης του 2016, ο Πρόεδρος του Mediterranean College, Καθηγητής & Συγγραφέας, κ. Σοφοκλής Ξυνής κατά τη διάρκεια της λαμπερής 37ης Τελετής Αποφοίτησης του 1ου Ιδιωτικού Κολλεγίου της Ελλάδας.

Μια τελετή που πραγματοποιήθηκε με κάθε επισημότητα στην Αθήνα τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου, στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» και στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου, στο Μέγαρο Μουσικής. Παρουσία της Vice Chancellor του University of Derby, Professor Kathryn Mitchell, του Προέδρου του Mediterranean College, Καθηγητή & Συγγραφέα, κ. Σοφοκλή Ξυνή και των μελών της Ακαδημαϊκής Διεύθυνσης του Κολλεγίου απονεμήθηκαν πτυχία και διπλώματα Bachelor’s, Master’s, Higher National Diplomas και τίτλοι επαγγελματικής εξειδίκευσης Professional/ Executive Diplomas σε απόφοιτους των σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πληροφορικής, Ψυχολογίας, Εκπαίδευσης, Τουρισμού & Φιλοξενίας και Μηχανικών του Mediterranean College και του Mediterranean Professional Studies.

Οι απόφοιτοι της τάξης του 2016 προσήλθαν από νωρίς στο χώρο, φορώντας τις χαρακτηριστικές τηβέννους που επιβάλει το τελετουργικό παραλαβής των Πτυχίων - πάντα στα πρότυπα των Βρετανικών Πανεπιστημίων - για τις απαραίτητες φωτογραφήσεις. Η 37η Τελετή Αποφοίτησης του Mediterranean College ήταν αφιερωμένη σε μια πορεία 40 χρόνων προσηλωμένη σε στόχους και αξίες ζωής. Στόχοι και αξίες με άξονα τη βασική φιλοσοφία του Mediterranean College για Αριστεία στην Εκπαίδευση. Την τελετή στην Αθήνα παρουσίασε ο δημοσιογράφος Στέφανος Κωνσταντινίδης και πλαισίωσε με το χαρακτηριστικό εμβατήριο “Land of Hope and Glory” η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων. Χαιρετισμό στους απόφοιτους του University of Derby απεύθυνε η Vice Chancellor του University of Derby, Professor Kathryn Mitchell.

«Ήθος, Πάθος, Λογική, Γνώση, Φιλότιμο, Πείσμα και Τρέλα!». Με αυτή τη χαρακτηριστική φράση ολοκλήρωσε την ομιλία του ο Κεντρικός Ομιλητής της Τελετής Αποφοίτησης στην Αθήνα, Δρ. Γιάννης Καλογεράκης, CEO JMK – Ανθρωποκεντρική Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Στελεχών Επιχειρήσεων. Ο κ. Καλογεράκης συνεχάρη τους «πρωταγωνιστές» της βραδιάς, παρακινώντας τους να ευχαριστήσουν τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα στον ακαδημαϊκό τους αγώνα και να εφαρμόσουν όλα τα παραπάνω για να αλλάξουν τη ζωή τους, τον κόσμο και να κατακτήσουν το αύριο που τους αξίζει!

Κεντρικός ομιλητής στην τελετή της Θεσσαλονίκης ήταν ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού & Διεθνών Σχέσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης, κ. Σπύρος Πέγκας, ο οποίος έκανε λόγο για ατομική και συλλογική αριστεία και τη σημασία της μόρφωσης στην ανάπτυξη του ανθρώπου. «...Η ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας είναι ένα πραγματικό κεκτημένο, είναι το αντίστοιχο της ατομικής μόρφωσης και του γνωστικού κεφαλαίου που μας διαφοροποιεί και όσο και αν προσπαθεί εδώ και χρόνια η πολιτική μας τάξη να την απωλέσουμε, είναι κάτι που οφείλουμε εμείς να το διαφυλάξουμε, να μην το χαρίσουμε σε κανέναν και να μην το χάσουμε ποτέ», επεσήμανε ο κ. Πέγκας.

Στο πλαίσιο της Τελετής Αποφοίτησης απονεμήθηκαν τα ετήσια Βραβεία Εκπαίδευσης “Education Awards” που πρώτο καθιέρωσε το Mediterranean College το 2013, ενώ το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο του Κολλεγίου απένειμε τιμητικό βραβείο στη συγγραφέα – φιλόλογο κα. Σοφία Νικολαΐδου και συγχαρητήρια μνεία στους εξωτερικούς συνεργάτες του Κολλεγίου “Soilab Geodomi-Maragkos” και «Καταφύγιο Γυναίκας». Παράλληλα απονεμήθηκαν ακαδημαϊκές υποτροφίες στους αριστεύσαντες και ειδικές βραβεύσεις σε καθηγητές και φοιτητές που ξεχώρισαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τα μέλη της Ακαδημαϊκής Διεύθυνσης να βρίσκονται μαζί επί σκηνής με τους αποφοίτους για την ομαδική φωτογράφηση καθώς και το καθιερωμένο πέταγμα των καπέλων των «πρωταγωνιστών» της βραδιάς.

Την 37η Τελετή Αποφοίτησης του Mediterranean College τίμησαν με την παρουσία τους κορυφαίοι επαγγελματίες, εκπρόσωποι της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας της χώρας, εκπρόσωποι του Πολιτισμού & Αθλητισμού.

