Τη Δευτέρα 26 Ιουνίου, η μεγάλη γιορτή του digital, Διεθνείς και Ελληνες κριτές ψηφίζουν για τα IAB

Πιο συγκεκριμένα, στη φετινή γιορτή για την ανάδειξη των καλύτερων έργων – εκτός από τα βραβεία των μελών της Κριτικής Επιτροπής, θα δοθούν και τα βραβεία των Μελών του IAB Hellas (ένα βραβείο σε κάθε κατηγορία μετά από ψηφοφορία στην οποία συμμετέχει ισότιμα κάθε μέλος).

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής - ηγέτες της αγοράς σε Ευρώπη και Αμερική - θα απονείμουν σε κάθε κατηγορία Gold, Silver και Bronze, βραβείο, καθώς και έπαινο, με βάση τη βαθμολογία των κριτών.

Επίσης θα απονεμηθεί το «Best in Show Award», η ύψιστη διάκριση για την υποψηφιότητα που θα λάβει τον μεγαλύτερο βαθμό ανάμεσα στο σύνολο των υποψηφιοτήτων σε όλες τις κατηγορίες. Ως γνωστόν κριτήρια αξιολόγησης θα είναι ο Στόχος και η Στρατηγική, η Υλοποίηση και χρήση Media, τα Αποτελέσματα και η Δημιουργικότητα.

Η διεθνής κριτική επιτροπή θα αξιολογήσει τα έργα βαθμολογώντας τα για κάθε έναν από τους παραπάνω τομείς. Η επιμέρους βαθμολογία αθροίζεται ώστε ο κάθε τομέας να συνεισφέρει το 25% στην συνολική βαθμολογία.

Υποψηφιότητες

Στα IAB Hellas MiXX Awards, μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ψηφιακής και διαδραστικής επικοινωνίας: Εταιρείες επικοινωνίας (Διαφημιστικές, media agencies, εταιρείες PR agencies, creative digital agencies, affiliate specialists, search agencies, social media agencies, technology providers, software developers, mobile marketing service providers, ad serving providers), online publishers και media owners, sales houses και networks καθώς και διαφημιζόμενοι που δραστηριοποιούνται σε Ελλάδα και Κύπρο.

Οι κατηγορίες των Βραβείων είναι οι εξής: 1. Brand Awareness & Positioning, 2. Direct Response & Lead Generation, 3. Best Brand / Product Launch, 4. Experimental & Innovative Campaign, 5. Cross-Media Integration, 6. Branded Content & Native Advertising, 7. PR Campaigns, 8. Mobile Advertising, 9. Social, 10. Search, 11. Effective Use of Data.

Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία έχει το δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες επιθυμεί, ενώ συμμετοχή στις κατηγορίες των βραβείων μπορούν να υποβάλουν είτε η εταιρεία που επιμελήθηκε το έργο είτε ο διαφημιζόμενος/πελάτης είτε από κοινού.

Κατά τεκμήριο οι συμμετοχές θα πρέπει να αποτελούν έργο της εταιρείας που τις υποβάλλει, με σαφή αναφορά στους συνεργάτες και σε βασικούς συντελεστές. Τα έργα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή η υποβάλλουσα εταιρεία θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει αποδεδειγμένα το δικαίωμα να τα υποβάλει.

Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα των IAB Hellas MiXX Awards από τη Τετάρτη 3 Μαΐου μέχρι και την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017. Δικαίωμα συμμετοχής στα βραβεία έχουν καμπάνιες που «έτρεξαν» από την 1η Μαΐου 2016 έως 30 Απριλίου 2017.

Με αφορμή τη διοργάνωση της φετινής εκδήλωσης για τα βραβεία ΙΑΒ Hellas MiXX ο πρόεδρος του IAB Hellas δήλωσε:

«Φέτος ο θεσμός IAB Hellas MiXX αναβαθμίζεται για να κατοχυρωθεί ακόμη περισσότερο στη συνείδηση των πρωταγωνιστών της ψηφιακής αγοράς. Θεωρώ ότι η νέα ομόφωνη απόφαση των μελών της Διοικούσας Επιτροπής να συμμετέχουν στη βράβευση και μέλη μας με ισότιμη ψήφο σε κάθε κατηγορία, προσδίδει ένα ακόμη συγκριτικό πλεονέκτημα στον θεσμό. Η προστιθέμενη αξία των νικητήριων έργων είναι μεγάλη καθώς οι βραβευμένες υποψηφιότητες θα προβληθούν ώστε να εκπαιδεύσουν την αγορά σχετικά με το ποιες πρακτικές είναι αποτελεσματικές στο ψηφιακό μάρκετινγκ, καθώς και να εμπνεύσουν τον χώρο μας μέσα από την ανάδειξη νέων ιδεών και μελλοντικών τάσεων.Συμμετέχοντας στα IAB Hellas MiXX Awards τα έργα λαμβάνουν αναγνώριση για τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την αποτελεσματικότητά τους. Εκτίθενται τόσο στη διεθνή κριτική επιτροπή που αποτελείται από ηγέτες της αγοράς όσο και στην κρίση των Ελλήνων ψηφοφόρων, για να αξιοποίησαν νέες ευκαιρίες, να εμπνεύσουν την κοινότητα της ψηφιακής επικοινωνίας και φυσικά να αποτελέσουν πρόκληση και επιβράβευση για τους συνεργάτες τους».

Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες: www.mixxawards.gr