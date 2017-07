Disrupt Greece: Οι μεγάλοι νικητές του διαγωνισμού!

Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον πολυχώρο «Προορισμός Παπαστράτος» οι επικεφαλής των τριών συνδιοργανωτών καλώς όρισαν το κοινό που στήριξε με την παρουσία του τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

«Το μεγάλο στοίχημα είναι η ανάπτυξη. Όμως αυτή προϋποθέτει γνώση και καινοτομία. Το disruptgreece φέρνει στο προσκήνιο νέους ανθρώπους με ανατρεπτικές ιδέες. Είμαστε εδώ γιατί πιστεύουμε στη συνεργατικότητα, είπε η Brand Manager του Fortune, Αναστασία Παρετζόγλου, τονίζοντας ότι αποστολή του Fortune είναι να φέρνει στο προσκήνιο νέους ανθρώπους, νέες ιδέες, ευκαιρίες και εταιρείες που κάνουν τη διαφορά σε έναν διασυνδεδεμένο κόσμο.»

Ο συνιδρυτής των Industry – Disruptors Game Changers Μιχάλης Στάγκος ανέφερε από την πλευρά του «Είναι η στιγμή που η Ελλάδα μπορεί να γυρίσει σελίδα, το ανθρώπινο ταλέντο που διαθέτει, τα λεφτά του Equifund, όσο και το νέο ΕΣΠΑ αποτελούν μοναδική «μαγιά» για να φτιαχτεί μια νέα γενιά επιχειρηματιών. Ας συμμαχήσουμε όλοι μαζί για να το πετύχουμε. Και η πολιτεία ας φτιάξει το πλαίσιο για τα startup άμεσα. Τώρα είναι η ευκαιρία για πραγματική ανατροπή και το disruptGreece το εγγυάται».

Ο πρόεδρος και ο CEO της εταιρείας Παπαστράτος, Χρήστος Χαρπαντίδης, είπε με τη σειρά του πώς «στον συγκεκριμένο πολυχώρο, στον Προορισμό Παπαστράτος, πριν από περισσότερα από 80 χρόνια ξεκινήσαμε το όνειρό μας ως μια startup της εποχής. Είναι μεγάλη μας τιμή που φιλοξενούμε στο «σπίτι» μας αυτή τη μεγάλη γιορτή. Η ανάπτυξη στην Ελλάδα οφείλει να βασίζεται στην επιχειρηματικότητα. Η δημιουργική ανατροπή θέλει γενναίες επιλογές. Να μην φοβάσαι την αλλαγή. Αυτή τη στιγμή η PMI και η Παπαστράτος κάνουν disrupt στον ίδιο τους τον εαυτό. Με τα καινούρια προϊόντα IQOS ξεκινά από την Ελλάδα μια αλλαγή η οποία θα βελτιώσει την υγεία των καταναλωτών».

Οι μεγάλοι νικητές

Η εκδήλωση είχε στο επίκεντρο την επιχειρηματικότητα, τις ομάδες και τους ανθρώπους τους. Δέκα νεοφυείς εταιρείες κατάφεραν να κόψουν το νήμα και να φτάσουν στον μεγάλο τελικό. Και οι δέκα φιναλίστ απέκτησαν πρόσβαση σε υπηρεσίες ύψους 70.000 ευρώ, ενώ οι τρείς πρώτες ομάδες κέρδισαν χρηματικά βραβεία ύψους 30.000 ευρώ.

Μεγάλος νικητής του διαγωνισμού ήταν η Owiwi, η εταιρεία που έχει ως στόχο το αναγκαίο «disrupt» στην επιλογή προσωπικού. Η Αθηνά-Πολίνα Ντόβα , ο Ηλίας Βαρθολομαίος και ο Χριστόφορος Λουτζάκης έχουν βάλει τον φιλόδοξο στόχο να «εκδημοκρατίσουν» το σύστημα επιλογής και αξιολόγησης προσωπικού, βοηθώντας τα στελέχη των τμημάτων HR να κάνουν καλύτερα τη εξαιρετικά κρίσιμη, για τη λειτουργία της εταιρείας, δουλειά τους. Η Owiwi κέρδισε το ποσό των 15.000 ευρώ.

Στις «μάχες» on stage του Disrupt Greece, κατάφεραν να πείσουν την κριτική επιτροπή που αποτελούσαν σημαντικοί επενδυτές και καταξιωμένα στελέχη της αγοράς όπως ο Τζεφ Χόφμαν, συνιδρυτής της Priceline και του Booking.com, o Απόστολος Αποστολάκης, Co – Founder του Venture Friends Fund, ο Χρήστος Τσόλκας, Vice President Sales Strategy της PMI, η Ευτυχία Κασελάκη, ανώτερη γενική διευθύντρια της Πειραιώς και η Carla Tanas, Co – Founder των Industry Disruptors Game Changers.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε Mermix, η πλατφόρμα που στηρίζεται στη λογική του sharing economy και έρχεται να δώσει λύση σε νέους αγρότες που θέλουν να ασχοληθούν σοβαρά με τον κλάδο, κερδίζοντας συνολικά 10.000 ευρώ.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε η hopwave, η εταιρεία που διευκολύνει τους ταξιδιώτες να οργανώνουν τις ημερήσιες εκδρομές που πραγματοποιούνται με μικρά καΐκια ή τα γνωστά ξύλινα «πειρατικά» καράβια».

Οι ομάδες που κατάφεραν να φτάσουν στον τελικό θα λάβουν επιπλέον υπηρεσίες σε ειδικά workshops που έχουν σχεδιαστεί γι’ αυτές, πρόσβαση σε διεθνείς διαγωνισμούς μέσω του δικτύου των ID – GC και ένα ειδικό συμβουλευτικό πρόγραμμα από την RSM, executive knowledge partner του διαγωνισμού.

Σημαντικοί ομιλητές έδωσαν το «παρών»

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους σημαντικοί ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο Τζεφ Χόφμαν έδωσε τις δικές του συμβουλές σε μια παρουσίαση που κέρδισε το κοινό. «Οι επιχειρηματίες λύνουν προβλήματα. Πρέπει να είναι γρήγοροι, αποτελεσματικοί, παθιασμένοι και με κίνητρα. Πρέπει να σταματήσουν να κάνουν 100 πράγματα κάθε φορά, και να διαλέξουν ένα πράγμα στο οποίο θα γίνουν οι καλύτεροι. Καλός επιχειρηματίας δεν είναι αυτός που δουλεύει επτά μέρες την εβδομάδα, 20 ώρες το 24ωρο. Είναι αυτός που μπορεί να λείψει για τρεις μέρες και η εταιρεία του να συνεχίσει να δουλεύει κανονικά» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ο Χρήστος Τσόλκας, μεταξύ άλλων, ανέφερε: « Τα βασικά χαρακτηριστικά των startups είναι η ενέργεια, η αφοσίωση και η θέληση. Προσπάθησα να φέρω αυτά τα χαρακτηριστικά στην εταιρεία μου, την Philip Morris International. Αλλάξαμε ύφος, γραφεία, τρόπο επικοινωνίας. Προσπαθήσαμε να μεταφέρουμε τις ιδέες μας σαν ιό σε όλη την εταιρεία. Αυτό που αναρωτηθήκαμε είναι εάν ο σκοπός των σύγχρονων εταιρειών υπάρχει και στις παραδοσιακές επιχειρήσεις. Αυτό που εμείς στηρίξαμε ως το νέο μας σκοπό είναι η έννοια της μείωσης βλάβης στους καπνιστές. Μια από τις τεχνολογίες που καταλήξαμε είναι η τεχνολογία του IQOS και η φιλοδοξία μας είναι να κατευθύνουμε όλους τους καπνιστές στα νέα προϊόντα, με σκοπό να έχουμε έναν κόσμο χωρίς καπνό τσιγάρου Εσείς λοιπόν που ξεκινάτε μια νέα εταιρεία πρέπει να αναρωτηθείτε το εξής: Έχετε τον δικό σας σκοπό»;

Ο CEO της Chipita, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, σε μια one to one συνέντευξη με την Αναστασία Παρετζόγλου, αναφέρθηκε στη μεγάλη πορεία του στο επιχειρείν και στη νέα επιχειρηματικότητα.

«Η επιχείρηση δημιουργείται γιατί υπάρχει κάποια ιδέα, όχι γιατί υπάρχουν μόνο λεφτά. Η ρευστότητα αυτή τη στιγμή και σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν λείπει. Λείπουν οι καλές επιχειρηματικές ιδέες. Αλλά ακόμη κι αν έχεις και τα λεφτά και μια καλή ιδέα, χρειάζεται σωστή εκτέλεση. Όσοι τώρα ξεκινούν μια επιχείρηση, να είναι βέβαιοι ότι το αγαπάνε. Και να μην απογοητευτούν εάν δεν κερδίσουν σήμερα».

Δήλωσε ότι είναι φύσει αισιόδοξος άνθρωπος και η εκτίμηση του είναι ότι τα επόμενα δύο χρόνια θα ζήσουμε το φαινόμενο του «ελατηρίου». Παράλληλα, όμως, τόνισε ότι «στην Ελλάδα δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, υπερφορολογούνται τα πάντα. Η επίδραση της πολιτείας στην οικονομία ήταν μεγαλύτερη από αυτή που έπρεπε να είναι. Χρειάζεται να δημιουργηθεί αίσθημα εμπιστοσύνης για τους επενδυτές. Οι κοινωνίες αλλάζουν υπό την πίεση αναγκών και αυτό συμβαίνει και σε μας».

Ο Νίκος Μπονάτσος, διευθυντής στο General Catalyst, ένα από τα μεγαλύτερα fund στη Silicon Valley, μιλώντας στον Τάσο Ζάχο, Editor in Chief του Fortune, δήλωσε ότι θέλει να επενδύει και να συνεργάζεται με «τρομερά φιλόδοξα άτομα, που θέλουν πραγματικά να κατακτήσουν τον κόσμο. Είναι αυτοί που μαθαίνουν τρομερά γρήγορα. Τώρα βλέπω ότι και στην Ελλάδα, ο κόσμος κάνει startups, οι εταιρείες σηκώνουν χρήματα από venture capitals αλλά είμαστε στην αρχή ακόμα».

Μιλώντας για την επένδυση στο Snapchat και τη γνωριμία του με τον Evan Spiegel ανέφερε ότι η εφαρμογή κατάφερε να πετύχει χάρη στο σωστό timing και στο στόχο που δεν άλλαξε από την αρχή μέχρι την είσοδο στη Wall Street. Κλείνοντας κάλεσε τους startuppers να ακολουθούν τα όνειρά τους αν είναι αρκετά σίγουροι ότι αυτό θέλουν να κάνουν. «Αν δεν ξέρεις κάποιον άλλον που μπορεί να τα κάνει τόσο καλά όσο εσύ και δεν είναι τόσο παθιασμένος όσο εσύ, τότε κάντο εσύ».

Στο ολοήμερο event παρουσία σε ειδικά πάνελ για Fintech, Τουρισμό, Agribusiness, νέα επιχειρηματικότητα και νέα επενδυτικά εργαλεία έδωσαν επίσης πολλοί σημαντικοί ομιλητές.

