Diamonds of the Greek Economy 2017: Απονεμήθηκαν οι διακρίσεις στις επιχειρήσεις-διαμάντια

Η επιχειρηματική αριστεία και οι πρωταγωνιστές των «διαμαντιών» της ελληνικής οικονομίας επιβραβεύθηκαν την Τρίτη (04/07/2017), στο ετήσιο φόρουμ «Diamonds of the Greek Economy 2017» το οποίο διοργάνωσε ο εκδοτικός οργανισμός New Times Publishing στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία», υπό την υπό την αιγίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του ΕΟΤ.