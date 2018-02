Η Funky Buddha απέσπασε τέσσερα βραβεία στα Franchise Business Awards ’18

Με τη συμμετοχή κορυφαίων αλυσίδων σε κάθε κλάδο που διακρίνονται για τις υγιείς επιχειρηματικές τους κινήσεις, η Funky Buddha αποκτά πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στο χώρο της Ένδυσης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κος Κωνσταντίνος Αλεξίου, παρέλαβε το βραβείο Best Product Quality (Gold ) και μίλησε για «την εμμονή» στη λεπτομέρεια και την ποιότητα του προϊόντος, που χαρακτηρίζει το brand της Funky Buddha από τη γέννηση του. Αντίστοιχα, ως αποδέκτης του βραβείου Best Franchise Leader (silver) επικεντρώθηκε στη γρήγορη και άκρως επιτυχημένη ανάπτυξη του δικτύου που μετρά πλέον 25 καταστήματα franchise και 10 εταιρικά, 9 εκ των οποίων προστέθηκαν το 2017 στην αλυσίδα του δικτύου.

Ο κος Πάνος Πατρωνίδης, Εμπορικός Διευθυντής, τιμήθηκε με το βραβείο Best Manager of the Year (Gold) για τα επιτυχημένα εμπορικά αποτελέσματα της εταιρείας μέσα στο 2017.

Τέλος, με το βραβείο Best Grand Opening Event Strategy (Silver) που παρέλαβε η Διευθύντρια Marketing, κα Χαρά Τσουρέκα, η Funky Buddha απέδειξε ότι χαράζει με πολύ προσεχτικά βήματα την επικοινωνιακή της στρατηγική, έχοντας πάντα ως σταθερά values τη διαφορετικότητα, την ποιότητα των υπηρεσιών και κυρίως το πάθος και την αφοσίωση των εργαζομένων της εταιρείας.