Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ: «Κόβει» το ΕΚΑΣ άλλων 100.000 χαμηλοσυνταξιούχων!

Τη «νύφη» των μειώσεων και περικοπών πληρώνουν για άλλη μία φορά οι αδύναμοι... Η Αλέξης Τσίπρας έχει αποφασίσει να «κόβει» από τους χαμηλοσυνταξιούχους, όταν τού το ζητούν οι δανειστές! Έτσι, ξανά δεσμεύτηκε στις τελευταίες -πιο πρόσφατες δηλαδή- απαιτήσεις των Θεσμών, με αποτέλεσμα μέσα στο 2017 όσοι λαμβάνουν συντάξεις πείνας να χάσουν και το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης!



Το απαίτησε η τριαρχία των δανειστών και η κυβέρνηση δεσμεύτηκε! Η ΕΝΥΠΕΚΚ φέρνει στο φως την «δράση» («prior action») No 36, που συγκαταλέγεται στον κατάλογο όλων των προαπαιτουμένων των Θεσμών. Σύμφωνα λοιπόν με τον πρόεδρο της ΕΝΥΠΕΚΚ, Αλέξη Μητρόπουλο, η λίστα αυτή (List of prior actions) στοχεύει σε μία προοδετική κατάργηση. Συγκεκριμένα:

«Με στόχο να καταργηθεί προοδευτικά το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), θα υιοθετήσει (η κυβέρνηση) τις υπουργικές αποφάσεις για τους κανόνες χορήγησης για το 2017». Για την ακρίβεια το αγγλικό κείμενο αναφέρει χαρακτηριστικά: «With a view to progressively phase out the pension solidarity grant (EKAS), adopt the Ministerial Decisions for the awarding rules for 2017.».

Σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ, το 2016 περισσότεροι από 140.000 χαμηλοσυνταξιούχοι έχασαν το ΕΚΑΣ, προκειμένου να υλοποιηθεί η τριτομνημονιακή δέσμευση (ν. 4336/2015 παρ. 2.5.2 εδ.i, σελ. 1021), σύμφωνα με την οποία, «η σταδιακή κατάργηση του επιδόματος αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) για όλους τους συνταξιούχους έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2019, αρχίζοντας με το ανώτερο 20% των δικαιούχων τον Μάρτιο του 2016».

Στη συνέχεια, ακολούθησε ο ν. 4387/2016 (άρθρο 92) που καθόρισε τις νέες προϋποθέσεις και τις νέες κλίμακες του ΕΚΑΣ (230 € – 172,50 € – 115 € – 57,50 € – 30€) και ύστερα το άρθρο 31 του ν. 4411/16 (άρθρο 31) που θέσπισε τα «αντισταθμιστικά μέτρα κατάργησης του ΕΚΑΣ».

Για το 2017, η κυβέρνηση, μείωσε το ΕΚΑΣ για όλους τους δικαιούχους στο μισό (115 ευρώ, 86,25 ευρώ, 57,50 ευρώ και 28,75 ευρώ) διατηρώντας τις ίδιες προϋποθέσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με τον Αλέξη Μητρόπουλο «θέλησε να αποφύγει το πολιτικό κόστος καταργώντας το ΕΚΑΣ από 100.000 χαμηλοσυνταξιούχους»!