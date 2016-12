Διαπραγμάτευση: Τι έταξαν Τσίπρας και Τσακαλώτος στους δανειστές για να «ξεκλειδώσει» το χρέος

«Οι πιστωτές της Ελλάδας συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συζητήσεις μετά τη λήψη της επιστολής από τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών, με την οποία επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του στο ελληνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Είμαι χαρούμενος που ανοίγει ο δρόμος και μπορούμε πλέον να προχωρήσουμε τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, που θα διεξαχθούν τον Ιανουάριο», ήταν η χαρακτηριστική δήλωση του κ. Ντάισελμπλουμ, ο οποίος έσπευσε να ανεβάσει και σχετική ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο twitter.

Happy to conclude that we have cleared the way for #ESM to go ahead with decision-making procedures for short term debt measures #Greece — Jeroen Dijsselbloem (@J_Dijsselbloem) December 24, 2016

I have received a letter in which my Greek colleague has confirmed his commitment to previous agreements #Greece — Jeroen Dijsselbloem (@J_Dijsselbloem) December 24, 2016

Today's steps allow us to continue on the positive way forward for #Greece — Jeroen Dijsselbloem (@J_Dijsselbloem) December 24, 2016

Όμως προς τι όλη αυτή η ευφορία και η ακραιφνής στήριξη του Ολλανδού υπουργού Οικονομικών προς το πρόσωπο της ελληνικής κυβέρνησης;

Σίγουρα είναι θετικό το γεγονός ότι «ξεπαγώνουν» τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, αλλά τι κρύβεται πίσω από αυτό;

Οι αξιώσεις των δανειστών

Υπενθυμίζεται πως οι δανειστές, στον απόηχο των «δώρων» Τσίπρα προς τους συνταξιούχους και τα νησιά, αιτούνταν τις προηγούμενες ημέρες συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις από την ελληνική πλευρά, ενώ δεν έκρυβαν και τις προθέσεις τους ακόμη και για τη διενέργεια ενός έκτακτου Eurogroup.

Συγκεκριμένα ζητούσαν:

α. Η κυβέρνηση να δεσμευτεί πως το έκτακτο επίδομα προς τους στους συνταξιούχους θα είναι εφάπαξ και όχι μόνιμο

β. Η Αθήνα να προχωρήσει σε νέο «κούρεμα» των συντάξεων μέσω του δημοσιονομικού «κόφτη», σε περίπτωση που τον Απρίλιο του 2017, η Eurostat βρει «τρύπα» στον κρατικό κορβανά

γ. Το οικονομικό επιτελείο να παράσχει εγγυήσεις ότι η αναστολή της αύξησης του ΦΠΑ θα επανεξεταστεί και δεν θα λάβει μόνιμο χαρακτήρα

δ. Οι όποιες αποφάσεις επί των πλεονασμάτων και της διάθεσής του να γίνονται μόνον κατόπιν συνεννόησης με τους δανειστές και μόνο για στοχευμένες φορολογικές δράσεις (ληξιπρόθεσμες οφειλές Δημοσίου, Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, ελάχιστο εγγυήμενο εισόδημα κλπ.).