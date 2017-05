Ονειρεύεται... γραβάτα ο Τσίπρας: «Βλέπει» λύση για το χρέος (vid)

Υπέρμετρα αισιόδοξος για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους εμφανίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης (17/05/2017) ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, σε σημείο, μάλιστα, που είπε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ότι θα αρχίσει να κάνει πρόβα, για να φορέσει γραβάτα.

«Είμαι αισιόδοξος. Τα μηνύματα που παίρνω είναι τόσο θετικά για μία θετική έκβαση στις 22 του μήνα, που δυσκολεύομαι να τα πιστέψω. Too good to be true όσα ακούω. Σε βαθμό που θα βιαστώ να φορέσω γραβάτα», είπε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους ο πρωθυπουργός.

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Τσίπρας είχε υποσχεθεί να φορέσει γραβάτα, αν υπάρξει ρύθμιση του χρέους.

Ωστόσο, παρά το αστειάκι του πρωθυπουργού, ο ίδιος έσπευσε να πει πως δεν αποκλείεται να μην καταλήξει το Eurogroup της 22ας Μαΐου σε συνολική συμφωνία. «Ας μην προτρέχουμε γιατί η σύγκρουση ΔΝΤ - Βόλφγκανγκ Σόιμπλε είναι σκληρή. Υπάρχει και η ημερομηνία για τις 15 Ιουνίου, αλλά πιστεύω θα τελειώσουν όλα στις 22 Μαΐου», είπε.

Βερολίνο: Δεν συμφωνήσαμε τίποτα με την κυβέρνηση Τσίπρα

Την ίδια στιγμή, πάντως, το Βερολίνο λάμβανε αποστάσεις από τις «διαρροές» του Μαξίμου μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του Έλληνα πρωθυπουργού με την καγκελάριο, Άνγκελα Μέρκελ.

Σπανίως η Καγκελαρία ενημερώνει για το περιεχόμενο τηλεφωνικών συνομιλιών της Άνγκελα Μέρκελ με ξένους ηγέτες.

Η προθυμία του κυβερνητικού εκπροσώπου Στέφεν Ζάιμπερτ να δώσει στο σημερινό κυβερνητικό μπρίφινγκ πληροφορίες για τη χθεσινή συνομιλία της καγκελαρίου με τον Αλέξη Τσίπρα σχετίζεται μάλλον με τη σημερινή ανακοίνωση του Μαξίμου.

Σύμφωνα με το Γραφείου Τύπου του Έλληνα πρωθυπουργού οι δύο ηγέτες συμφώνησαν κατά τη χθεσινή τους συνομιλία ότι η εξεύρεση λύσης αναφορικά με την τρέχουσα αξιολόγηση στο επόμενο Eurogroup είναι αναγκαία και εφικτή. Τις πιθανές προσδοκίες που προκύπτουν από αυτή τη δήλωση θέλησε σήμερα να μετριάσει το Βερολίνο.