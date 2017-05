Με… γραβάτα πανηγυρίζει ο Τσίπρας τα μέτρα «θηλιά»

Την αισιοδοξία ότι θα έχουμε θετική έκβαση στις 22 Μαΐου όσον αφορά στις διαπραγματεύσεις για το χρέος, εξέφρασε ο Αλέξης Τσίπρας την Τετάρτη (17/05/2017) συνομιλώντας με δημοσιογράφους.

Σημείωσε, μάλιστα, ότι «τα μηνύματα που παίρνω είναι ότι θα έχουμε θετική έκβαση στις 22 Μαΐου». Και τόνισε ότι «πρέπει να σας πω ότι αυτά που ακούγονται είναι τόσο θετικά που δυσκολευόμαστε και να τα πιστέψουμε. Είναι too good to be true. Σε τέτοιο βαθμό που θα με αναγκάσουν να φορέσω και γραβάτα δηλαδή», τόνισε με χιούμορ, για να προσθέσει, όμως, «ας μην προτρέχουμε, να δούμε».

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Τσίπρας είχε υποσχεθεί να φορέσει γραβάτα, αν υπάρξει ρύθμιση του χρέους.

Ωστόσο, παρά το αστειάκι του πρωθυπουργού, ο ίδιος έσπευσε να πει πως δεν αποκλείεται να μην καταλήξει το Eurogroup της 22ας Μαΐου σε συνολική συμφωνία. «Ας μην προτρέχουμε γιατί η σύγκρουση ΔΝΤ - Βόλφγκανγκ Σόιμπλε είναι σκληρή. Υπάρχει και η ημερομηνία για τις 15 Ιουνίου, αλλά πιστεύω θα τελειώσουν όλα στις 22 Μαΐου», είπε.

Ερωτηθείς για το εάν η σημερινή ψηφοφορία έχει χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι ούτως άλλως κάθε τέτοια ψηφοφορία έχει.

Άσκησε κριτική στη ΝΔ σχετικά με τη στάση της απέναντι στο πολυνομοσχέδιο και την καταψήφιση και των αντιμέτρων, αλλά και την κατάθεση δική της τροπολογία σε ό,τι αφορά στα αντίμετρα, αναφέροντας, σκωπτικά, ότι «θέλω να καλωσορίσω το ενδιαφέρον της ΝΔ στα αντίμετρα».

Για να επισημάνει: «Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι οι τροπολογίες της ΝΔ γίνονται στα αντίμετρα, στα μέτρα δεν υπάρχει καμία συζήτηση, μονάχα η δέσμευση της ότι θα τα εφαρμόσει, την ώρα που εγώ ο ίδιος λέω ότι δεν θα εφαρμοστούν τα μέτρα αν δεν υπάρξει η συμφωνία για το χρέος».

Σ' αυτή την άτυπη ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους, ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στα πολύ θετικά αποτελέσματα της επίσκεψης του στην Κίνα, επισημαίνοντας ότι δεν είναι μόνο οι Κινέζοι οι οποίοι δείχνουν και με πράξεις το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους για επενδύσεις στην Ελλάδα.

Μάλιστα, έκανε λόγο για επενδυτικό «τσουνάμι» στην περίπτωση που βγει λευκός καπνός στις 22 Μαΐου.

Αναφερόμενος στο ζήτημα του χρέους, είπε ότι η εκτίμηση του, μετά και τη συνάντηση με την Κριστίν Λαγκάρντ, είναι πως το Ταμείο εννοεί αυτά που λέει. Αυτό, σχολίασε, έχει δύο όψεις: Ότι το παιχνίδι δεν είναι στημένο, δηλαδή υπάρχει το ενδεχόμενο να είναι δύσκολη βραδιά της 22 Μαΐου. Η θετική όψη, όμως, σημείωσε, είναι ότι το Ταμείο στηρίζει κάτι που εμείς επιδιώκουμε εδώ και 7 χρόνια, δηλαδή την ουσιαστική απομείωση του χρέους, ώστε να δημιουργηθεί ένας ανοικτός διάδρομος για την αναχρηματοδότηση του χρέους, έως το 2028 που θα δώσει τη δυνατότητα να βγούμε στις αγορές και να βγούμε από τα μνημόνια.

Τον «άδειασε» το Βερολίνο: Δεν συμφωνήσαμε τίποτα με την ελληνική κυβέρνηση

Την ίδια στιγμή, πάντως, το Βερολίνο λάμβανε αποστάσεις από τις «διαρροές» του Μαξίμου μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του Έλληνα πρωθυπουργού με την καγκελάριο, Άνγκελα Μέρκελ.

Σπανίως η Καγκελαρία ενημερώνει για το περιεχόμενο τηλεφωνικών συνομιλιών της Άνγκελα Μέρκελ με ξένους ηγέτες.

Η προθυμία του κυβερνητικού εκπροσώπου Στέφεν Ζάιμπερτ να δώσει στο κυβερνητικό μπρίφινγκ πληροφορίες για τη συνομιλία της καγκελαρίου με τον Αλέξη Τσίπρα σχετίζεται μάλλον με τη σημερινή ανακοίνωση του Μαξίμου.

Σύμφωνα με το Γραφείου Τύπου του Έλληνα πρωθυπουργού οι δύο ηγέτες συμφώνησαν κατά τη συνομιλία τους ότι η εξεύρεση λύσης αναφορικά με την τρέχουσα αξιολόγηση στο επόμενο Eurogroup είναι αναγκαία και εφικτή. Τις πιθανές προσδοκίες που προκύπτουν από αυτή τη δήλωση θέλησε σήμερα να μετριάσει το Βερολίνο.

Ψυχρολουσία από Ευρωπαίο αξιωματούχο: Ούτε ευρώ στην Ελλάδα χωρίς τη συμμετοχή του ΔΝΤ

Tην ελπίδα ότι το Eurogroup της 22ας Μαΐου θα καταλήξει σε μια συνολική συμφωνία για την Ελλάδα που θα περιλαμβάνει και το ζήτημα του χρέους εξέφρασε από τις Βρυξέλλες ανώτερος αξιωματούχος της Ευρωζώνης.

Την ίδια στιγμή, εκτίμησε ότι έχει γίνει πολύ καλή προετοιμασία σε τεχνικό επίπεδο και πάνω σε αυτήν θα βασιστούν οι συζητήσεις των υπουργών οικονομικών της Ευρωζώνης την ερχόμενη Δευτέρα (22/5).

Ωστόσο, ο ίδιος ανέφερε ότι το πιο δύσκολο μέρος της συζήτησης θα είναι το ζήτημα του ελληνικού χρέους και τόνισε ότι αυτό που μας χωρίζει από την τελική συμφωνία είναι η εξεύρεση της λύσης που θα ικανοποιεί όλες τις πλευρές.

Ο ίδιος παράγοντας της Ευρωζώνης υπενθύμισε ότι βάση της συζήτησης για το χρέος αποτελεί η απόφαση του Eurogroup του Μαΐου του 2016, η οποία είναι ήδη αρκετά λεπτομερής όσον αφορά τα μεσοπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης.

Υπενθύμισε, επίσης, ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ των θεσμών και κάποιων κρατών-μελών για το πόσο θα μπορούσαν να γίνουν αυτά τα μέτρα πιο συγκεκριμένα. Ως εκ τούτου, σημείωσε ότι οι προβλέψεις για το αν θα υπάρξει τελική συμφωνία την ερχόμενη Δευτέρα είναι 50%-50%.

Ως προς το τί περιλαμβάνει «το συνολικό πακέτο της συμφωνίας», ο αξιωματούχος της Eυρωζώνης ανέφερε τα εξής:

Πρώτον, περιλαμβάνει το πακέτο πολιτικής (που έχει ήδη συμφωνηθεί), την εφαρμογή των προαπαιτούμενων (ένα μεγάλο μέρος των οποίων έχει τεθεί προς έγκριση στη Βουλή των Ελλήνων), την έκθεση συμμόρφωσης (που προϋποθέτει μεταφράσεις εκατοντάδων σελίδων και τον έλεγχο συμβατότητας με τα συμφωνηθέντα) και την ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους (DSA).

Εξάλλου, ο αξιωματούχος της Eυρωζώνης ανέφερε ότι στις 22 Μαΐου θα πρέπει να συμφωνηθεί και το ζήτημα των πρωτογενών πλεονασμάτων που θα πρέπει να επιτυγχάνει η Ελλάδα από το 2018 και μετά, σημειώνοντας ότι ο στόχος για 3,5% του ΑΕΠ θα πρέπει να διατηρηθεί για κάποια χρόνια (ούτε ένα, ούτε δέκα χρόνια) και στη συνέχεια να μειωθεί.

Παράλληλα, ο αξιωματούχος της Ευρωζώνης ανέφερε ότι η έγκριση της εκταμίευσης της επόμενης δόσης προϋποθέτει την απόφαση από την πλευρά του ΔΝΤ να συμμετάσχει στο πρόγραμμα. Όταν το ΔΝΤ έχει το DSA θα είναι σε θέση να ζητήσει από το διοικητικό του συμβούλιο ένα πρόγραμμα για την Ελλάδα (MEFP).

