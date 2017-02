Δύο ελληνικά ντάινερ στα 10 καλύτερα των ΗΠΑ

Πρόκειται για τα ντάινερ «Tick Tock Diner» στο Κλίφτον της Νέας Ιερσέης και το Fleetwood Diner, στο Αν Αρμπορ του Μίσιγκαν, τα οποία κατέχουν την δεύτερη και την 8η θέση, αντίστοιχα.

Το πρώτο εστιατόριο ανήκει στην οικογένεια του Αλέξανδρου Σγούρδου, πρώην προέδρου του Συλλόγου Αναλήψεως Τριχωνίδος και δωρητή του Συλλόγου, της κοινότητας του Αγίου Γεωργίου στο Κλίφτον της Νέας Ιερσέης, της Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδας, άλλων ομογενειακών φορέων.

Το Fleetwood Diner ανήκει επίσης σε ομογενείς και έχει δύο ομώνυμα ντάινερ στην περιοχή.

Η σερβιτόρα του πρώτου εστιατορίου που απάντησε το τηλέφωνο επιβεβαίωσε το γεγονός, αλλά αρνήθηκε να αποκαλύψει τα ονόματα των ομογενών. Η σερβιτόρα του δεύτερου εστιατορίου ρώτησε για την εφημερίδα, για την ιστοσελίδα και δεσμεύτηκε να μεταφέρει το μήνυμα στους ομογενείς.

Η ιστοσελίδα «The Daily Meal» κάνει μια εκτενή αναφορά στην ιστορία των ντάινερ, η οποία έχει την αφετηρία της στο έτος 1870 και στην εξέλιξή τους στο διάβα των δέκαπέντε περίπου δεκαετιών και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Παράλληλα εξηγεί και τα κριτήρια βάσει των οποίων καταρτίστηκε ο κατάλογος των δέκα καλύτερων «χωρίς κλειδιά» ντάινερ.

Η κατάταξη έχει ως εξής: «Red Arrow Diner, Manchester, NH (1η θέση), Tick Tock Diner, Clifton, NJ (2η θέση), Veselka, New York City, ΝΥ (3η θέση), The Original Pantry Café, Los Angeles (4η θέση), Magnolia Café, Austin (5η θέση), The Majestic Diner, Atlanta, GA (6η θέση), Beth’s Café, Seattle WA (7η θέση), Fleetwood, Diner, Ann Arbor, MI (8η θέση), Clover Grill, New Orleans, LA (9η θέση) και Hash House a Go Go, Las Vegas NV (10η θέση).