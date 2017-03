Τρέλανε κόσμο ο Αντετοκούνμπο – Ηγετική εμφάνιση και νίκη για τους Μπακς (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει βαλθεί να τρελάνει τον μπασκετικό πλανήτη και με νέα απολαυστική εμφάνιση οδήγησε το Μιλγουόκι σε μια σπουδαία νίκη που του επιτρέπει να κάνει όνειρα για τα play offs.

Ο “Greek Freak” ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του στις ασίστ, μοιράζοντας 7! Ήταν το 27ο ματς της φετινής σεζόν που ήταν ο πρώτος πασέρ των Μπακς.

Συνολικά μέτρησε 18 πόντους με 6/15 σουτ και 6/7 βολες, 7 ασίστ, 4 ριμπάουντ, 2 τάπες και μόλις 2 λάθη σε 40 λεπτά.

Eφτά παίκτες των Μπακς είχαν διψήφιο αριθμό πόντων, με πρώτο τον Τόνι Σνελ (19π.).

Απολαύστε την εξαιρετική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

