Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γράφει (ξανά) ιστορία - Πρώτος στην ψηφοφορία για το All-Star Game!

Έγιναν γνωστά τα ξημερώματα της Παρασκευής (5/1) τα πρώτα αποτελέσματα για το φετινό All-Star Game του NBA που θα διεξαχθεί το τριήμερο 16-18 Φεβρουαρίου στο Λος Άντζελες.

Πρώτος αυτή τη στιγμή σε ψήφους είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αφήνοντας πίσω του παίκτες όπως ο ΛεΜπρον Τζειμς, ο Στέφεν Κάρι, ο Κέβιν Ντουράντ, ο Ράσελ Γουέστμπρουκ και ο Τζέιμς Χάρντεν.

