Έγραψε ιστορία ο Γιάννης Αντετοκούνμπο - Για δεύτερη φορά βασικός στο All-Star Game! (pics)

Με την πρωτιά του ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα είναι ο αρχηγός της ομάδας της Ανατολής θα είναι που συγκέντρωσε 2.638.294 ψήφους.

PG: Kyrie Irving (Boston Celtics)

SG: DeMar DeRozan (Toronto Raptors)

SF: LeBron James (Cleveland Cavaliers) - CAPTAIN

PF: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

C: Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

Αρχηγός της Δύσης, θα είναι ο Στεφ Κάρι που συγκέντρωσε 2.379.494 ψήφους.

PG: Stephen Curry (Golden State Warriors) - CAPTAIN

SG: James Harden (Houston Rockets)

SF: Kevin Durant (Golden State Warriors)

PF: Anthony Davis (New Orleans Pelicans

C: DeMarcus Cousins (New Orleans Pelicans)

Αξίζει να σημειωθεί, πως ο Γιάννης βγήκε πρώτος σε ψήφους από τους παίκτες του NBA με 226 ψήφους, έναντι 220 ψήφων του ΛεΜπρόν.

Από την πλευρά τους, οι δημοσιογράφοι έδωσαν και στους δύο από 99 ψήφους.

Η πρωτοτυπία του φετινού All-Star Game είναι πως οι δύο αρχηγοί, θα επιλέξουν την ομάδα τους, κάτι που σημαίνει πως για πρώτη φορά δεν θα υπάρχει αγώνας Ανατολής - Δύσης.

