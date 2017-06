Καύσωνας: Κατέρρευσε ο Παγδατής κατά τη διάρκεια αγώνα (vid)

Ο Μάρκος Παγδατής αντιμετώπιζε τον Ιάπωνα Σουγκίτα στον ημιτελικό του τουρνουά της Αντάλειας στην Τουρκία.

Κατά την διάρκεια του τρίτου σετ, ο Κύπριος αντισφαιριστής κατέρρευσε λόγω θερμποληξίας και αποχώρησε από τον αγώνα. Δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και αποχώρησε έπειτα για τα αποδυτήρια.

Η ζέστη στην πόλη της Τουρκίας είναι αφόρητη, καθώς ο υδράργυρός έφθασε σήμερα στους 41 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε το βίντεο!

