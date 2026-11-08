Λάκης Τσώλης: Ο στιχουργός 1.300 τραγουδιών, από βαριά λαϊκά… μέχρι ηπειρώτικα

Snapshot Ο Λάκης Τσώλης ήταν ένας από τους πιο παραγωγικούς Έλληνες στιχουργούς, με πάνω από 1.300 τραγούδια σε 45 χρόνια καριέρας.

Η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ήταν το τραγούδι «Του Βοτανικού ο μάγκας», με μουσική Γρηγόρη Μπιθικώτση, το οποίο ακούγεται ακόμα και σήμερα.

Έγραψε στίχους για όλα τα είδη της ελληνικής μουσικής, από βαριά λαϊκά μέχρι ηπειρώτικα δημοτικά τραγούδια.

Συνεργάστηκε με κορυφαίους συνθέτες και τραγουδιστές, όπως ο Απόστολος Καλδάρας, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης και η Γιώτα Χαλκιά.

Οι στίχοι του έχουν ερμηνευτεί από μεγάλα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Πασχάλης Τερζής, η Ελένη Βιτάλη και ο Λευτέρης Πανταζής. Snapshot powered by AI

Υπάρχουν στο ελληνικό τραγούδι, πολλοί αφανείς ήρωες, συνθέτες και στιχουργοί, που έγραψαν δεκάδες επιτυχίες.Τα τραγούδια τους και όσους τα ερμήνευσαν, τα γνωρίζουν πολλοί. Τους ίδιους ελάχιστοι. Ανάμεσά τους, ξεχωριστή θέση κατέχει ο Λάκης Τσώλης, στιχουργός 1.300 και πλέον τραγουδιών, τα περισσότερα από τα οποία έγιναν μεγάλες επιτυχίες.

Λάκης Τσώλης: 45 χρόνια στίχοι…

Ο Λάκης Τσώλης γεννήθηκε στις 13/12/1935 στο χωριό Στεφάνη Πρέβεζας, το οποίο βρίσκεται βόρεια του Αμβρακικού Κόλπου και του ποταμού Λούρου. Το βαφτιστικό όνομα του Τσώλη, σύμφωνα με τις περισσότερες πηγές ήταν Θεοκλής. Υπάρχουν όμως και κάποιες που αναφέρουν ότι το βαφτιστικό του όνομα ήταν Ετεοκλής.

Ο στιχουργός Λάκης Τσώλης

Ο Λάκης Τσώλης άρχισε να ασχολείται με τη στιχουργική μετά το θάνατο της μητέρας του. Τη δεκαετία του 1950 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και παντρεύτηκε. Με τη σύζυγό του απέκτησαν τρεις κόρες. Ο Λάκης Τσώλης εργάστηκε ως υπάλληλος στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, που από το 2013 έχει συγχωνευθεί με μία από τις λεγόμενες συστημικές τράπεζες.

Ο Λάκης Τσώλης με μία από τις κόρες του

Ο πρώτος συνθέτης που μελοποίησε στίχους του Λάκης Τσώλη, ήταν ο μεγάλος Απόστολος Καλδάρας, που το 1961 έγραψε τη μουσική στο τραγούδι “Ένας αλήτης όμορφος”. Το τραγούδι ερμήνευσε η Πόλυ Πάνου. Η πρώτη, μεγάλη, επιτυχία, για τον Λάκη Τσώλη ήρθε δύο χρόνια αργότερα. Ο “σερ” του ελληνικού τραγουδιού Γρηγόρης Μπιθικώτσης έγραψε τη μουσική του τραγουδιού “Του Βοτανικού ο μάγκας”, σε στίχους Λάκη Τσώλη. Το τραγούδι, το οποίο ακούγεται μέχρι σήμερα, 60 και πλέον χρόνια αργότερα ερμήνευσε μοναδικά ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Λάκη Τσώλη.

Στη συνέχεια, ο Τσώλης συνεργάστηκε με πολλούς κορυφαίους συνθέτες και έγραψε τους στίχους εκατοντάδων τραγουδιών. Αν ζούσε σήμερα, πιθανότατα ούτε ίδιος θα θυμόταν πόσα τραγούδια είναι γραμμένα σε δικούς του στίχους.

Πάντως, τουλάχιστον 1.250-1.300 τραγούδια έχουν ως στιχουργό τον Τσώλη. Παραγωγικότερος Έλληνας στιχουργός είναι ο Ηλίας Φιλίππου. Ο ίδιος ο Φιλίππου έχει αναφέρει σε συνέντευξή του, ότι έχει γράψει τους στίχους σε 5.000 τραγούδια. Στο mousikogramma.gr, αναφέρεται ότι ο Ηλίας Φιλίππου έγραψε τους στίχους 1.670 τραγουδιών, ο Λάκης Τσώλης 1.241 τραγουδιών και ο Πάνος Φαλάρας 1.073 τραγουδιών. Αυτοί είναι οι τρεις πιο παραγωγικοί Έλληνες στιχουργοί και οι μόνοι που ηχογραφήθηκαν περισσότερα από 1.000 τραγούδια σε δικούς τους στίχους. Ο αξέχαστος Πυθαγόρας (Παπασταματίου), που έφυγε πρόωρα από τη ζωή, ακολουθεί με 878 τραγούδια και ο μεγάλος Λευτέρης Παπαδόπουλος, με 867 τραγούδια (mousikogramma.gr).

Ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, συνθέτης και ερμηνευτής του τραγουδιού ''Του Βοτανικού ο μάγκας'', του πρώτου σουξέ του Λ.Τσώλη

Το πιθανότερο είναι όμως, ότι ο Λάκης Τσώλης έγραψε τους στίχους πολύ περισσότερων από 1.241 τραγούδια, άγνωστο όμως πόσων ακριβώς. Άλλωστε, από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, ως τον θάνατό του, στις 5/4/2006, για 45 χρόνια δηλαδή έγραφε συνεχώς στίχους. Εννοείται, ότι συνεργάστηκε με κορυφαίους Έλληνες συνθέτες και τραγουδιστές - τραγουδίστριες. Έχει γράψει στίχους για τραγούδια όλα τα είδη της ελληνικής μουσικής. Λαϊκά, λαϊκοδημοτικά - συρτοτσιφτετέλια, ακόμα και για δημοτικοφανή, κυρίως ηπειρώτικα, καθώς η καταγωγή του ήταν από την Πρέβεζα.

Ο Γιώργος Κόρος, στενός συνεργάτης του Λ.Τσώλη

Οι μεγαλύτερες επιτυχίες του Λάκη Τσώλη

Είναι αδύνατο να καταγραφούν όλες οι επιτυχίες του Λάκη Τσώλη, καθώς είναι εκατοντάδες. Θα αναφέρουμε όμως τις περισσότερες από αυτές. Μέσα στην παρένθεση υπάρχει το επώνυμο του συνθέτη του τραγουδιού: “Αδειανό το προσκεφάλι” (Γιώργος Κόρος), “Άλλον έχεις τώρα αγκαλιά” (Κώστας Σούκας), “Ανοίξτε μια σαμπάνια στην κυρία” (Δημήτρης Σταμπουλής, ερμηνεία Νίκος Πάνος), “Βάλε μου κρασί να πιω” (Γ. Κόρος), “Βάλτε στο τραπέζι δυο ποτήρια” (Γ. Κόρος), “Για μια αγάπη μου παλιά” (Μανώλης Αγγελόπουλος), “Γκρέμισ’ τα” (Κ. Σούκας), “Δεν θέλω να κλαις” (Στράτος Βαλλιάνος, πρώτη ερμηνεία Φωτεινή Μαυράκη), “Δώστε τα χέρια” (Μ. Αγγελόπουλος), “Είναι που ζηλεύω” (Δ. Σταμπουλής, ερμηνεία Χριστίνα Μαραγκόζη), “Έκαψες τη ζωή μου” (Γ. Κόρος, πρώτη εκτέλεση Ζέτα Ζαφειρίου), “Εμείς οι δυο μαζί θα ζούμε” (“Τι σημασία έχει ο γάμος, οι παντρεμένοι είναι άμμος, Θανάσης Χάρος), “Επιθυμώ” (Σταμάτης Γονίδης), “Ήτανε όνειρο” (“Είδα στον ύπνο μου”, Κ. Σούκας), “Καίνε τον έρωτά μας” (Κ. Σούκας), “Καταραμένη βέρα” (Γιώργος Ζαμπέτας), “Λίγα Λουλούδια” (Γ. Κόρος), “Μάδησα μια μαργαρίτα” (Γ. Κόρος), “Μία τσιγγάνα μου το είπε” (Γ. Κόρος), “Ναι, ναι, ναι” (Στέλιος Χρυσίνης), “Ξημερώνω και βραδιάζω” (Τάκης Σούκας), “Όλα πάνε καλά” (Γ. Κόρος), “Ο μοναδικός” (Χρήστος Νικολόπουλος), “Πάλι τα ίδια” (Γ. Κόρος), “Παντρεμένοι κι οι δυο” (Γ. Κόρος, Μ. Χριστοδουλόπουλος), “Παραπονιάρης” (Θ. Χάρος), “Πληγωμένο χελιδόνι” (Γ. Κόρος), “Πού να’ ναι τέτοια ώρα η αγάπη μου” (Κ. Σούκας), “Σαν το χρυσάφι μοιάζεις” (Σ. Χρυσίνης, εκπληκτική η α’ εκτέλεση από τη Σοφία Σιδέρη), “Σε σφάλμα έπεσες καρδιά μου” (Κ. Σούκας), “Στραβοτιμονιές” (Κ. Σούκας), “Τα κομμάτια της καρδιάς μου” (Κ. Σούκας), “Τα φιλιά σου είναι φωτιά” (η μουσική του τραγουδιού είναι του Wanab Abdel Mohamed και ο Μ. Αγγελόπουλος, που ερμήνευσε το τραγούδι, τη διασκεύασε), “Το μελανούρι” (Θ. Χάρος), “Τώρα πονάνε τρεις καρδιές” (Κ. Σούκας, πρώτη εκτέλεση, Νίκος Τρομάρας), “Χαμένη πολιτεία” (Γιώργος Γεωργόπουλος, η μεγαλύτερη επιτυχία του Γιώργου Μπουλουγουρά), “Τώρα τέτοια θα λέμε”, ένα τραγούδι με μια ξεχωριστή ιστορία.

Σε συνέντευξή του στο “Ράδιο Χαλκίδα” το 1990, ο Τσώλης είχε πει ότι το ρεφρέν του τραγουδιού το εμπνεύστηκε μέσα στο αυτοκίνητό του, όπου βρισκόταν μαζί με τη σύζυγο και τις κόρες του. Καθώς αυτές είχαν ανοίξει μία συζήτηση για κάποιο θέμα που δεν τον ενδιέφερε, ο Τσώλης τους είπε: “Τώρα τέτοια θα λέμε;”. Αμέσως σκέφτηκε ότι αυτό μπορεί να γίνει το ρεφρέν ενός τραγουδιού, κάτι που έκανε στη συνέχεια. Στην ίδια συνέντευξη, ο Τσώλης είχε πει ότι τους στίχους τους έδωσε στον Κώστα Σούκα. Αλλού φαίνεται ότι συνθέτης του σουξέ που ερμήνευσε ο Μιχάλης Μενιδιάτης (αυτό είναι βέβαιο) είναι ο Τάκης Σούκας.

Ξεχωριστή αναφορά πρέπει να γίνει σ’ ένα σπουδαίο ηπειρώτικο τραγούδι, σε στίχους Λάκη Τσώλη. Πρόκειται για το “Στα φύλλα της καρδιάς μου”, σε μουσική του αξέχαστου κλαρινίστα Μάκη Βασιλειάδη και πρώτη ερμηνεία μιας μεγάλης κυρίας του δημοτικού τραγουδιού, της Γιώτας Χαλκιά. Το τραγούδι γνώρισε πολλές επανεκτελέσεις, με σημαντικότερη αυτή του, επίσης Ηπειρώτη, Δημήτρη Υφαντή, που το διασκεύασε εξαιρετικά.

Τραγουδιστές και τραγουδίστριες που ερμήνευσαν επιτυχίες του Λάκη Τσώλη

Ο Λάκης Τσώλης έγραψε τους στίχους τραγουδιών που ερμήνευσαν τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού.

Εκτός από όσους και όσες αναφέρθηκαν παραπάνω, δημιουργίες του Λάκη Τσώλη ερμήνευσαν και οι: Πασχάλης Τερζής, Λευτέρης Πανταζής, Σταμάτης Γονίδης, Γιάννης Πλούταρχος, Ελένη Βιτάλη, Γιώτα Λύδια, Άντζελα Δημητρίου, Κατερίνα Στανίση, Έφη Θώδη, Σταύρος Ζούμπας, Ελευθερία Χριστοπούλου, Κώστας Σκαφίδας κ.ά.

Ο Μανώλης Αγγελόπουλος που συνεργάστηκε με τον Λάκη Τσώλη

Ανεξάρτητα από τη διαφορετική άποψη που μπορεί να έχουν κάποιοι για τα τραγούδια αυτά είναι αναμφισβήτητα, ότι ο Λάκης Τσώλης υπήρξε ένας από τους πιο παραγωγικούς Έλληνες στιχουργούς, ότι έγραψε και “ψαγμένους” στίχους (βλ. “Χαμένη πολιτεία”), πέρα από όσους απευθύνονται σε περισσότερο λαϊκούς ανθρώπους και ότι με τραγούδια του έχει διασκεδάσει ολόκληρη η Ελλάδα. Και αυτά είναι τα πιο σημαντικά...

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