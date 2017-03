Η τραγουδίστρια των Evanescence, Έιμι Λι, επιστρέφει με νέο τραγούδι – Ακούστε το εδώ

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και συνθέτρια παρουσίασε το νέο της τραγούδι με τίτλο «Speak to Me» για την ταινία «Voice from the Stone», στην οποία πρωταγωνιστούν οι Εμίλια Κλαρκ και Μάρτον Τσόκας. Σκηνοθετημένο από τον Έρικ Χόουελ σε μουσική Μίκαελ Βιαντμάχερ, το ατμοσφαιρικό θρίλερ είναι τοποθετημένο στην Τοσκάνη τη δεκαετία του 1950.

Η τραγουδίστρια των Evanescence ηχογράφησε το τραγούδι στο ράντσο-κινηματογραφικό στούντιο του θρυλικού κινηματογραφιστή, Τζορτζ Λούκας- το «Skywalker Ranch». «Υπάρχουν πολλοί λόγοι, οι οποίοι με ενέπνευσαν να εργαστώ σε αυτό το πρότζεκτ» ανέφερε η Λι σε δήλωσή της. Η ταινία «Voice From the Stone» αφηγείται την ιστορία της Βερένα, μιας νοσοκόμας που καλείται να βοηθήσει ένα νεαρό αγόρι, το οποίο μετά τον αιφνίδιο θάνατο της μητέρας του βυθίζεται στη σιωπή. Η Βερένα πηγαίνει στο απόμακρο κάστρο, όπου κατοικεί το παιδί για να το βοηθήσει να μιλήσει ξανά.

Η Έιμι Λι Lee είπε ότι την άγγιξε η ταινία, επειδή και η ίδια είναι νέα μητέρα. «Είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ στενά με τον Έρικ Χόουελ, ο οποίος σκηνοθέτησε το φιλμ και τον Μίκαελ Βιαντμάχερ που συνέθεσε τη μουσική» σημείωσε. «Συγκινήθηκα από την ταινία και μετά την πρώτη μου συνομιλία με τον Έρικ και τον Μίκαελ, ένιωσα ένα κύμα έμπνευσης και αμέσως άρχισα να γράφω. Είναι σπάνιο φαινόμενο να μοιράζεσαι ένα δημιουργικό όραμα τόσο απόλυτα, κι αυτό το έκανε μια πολύ δυνατή εμπειρία, και ένα τελικό αποτέλεσμα για το οποίο είμαι πολύ περήφανη» υπογράμμισε, σύμφωνα με το Rolling Stone.

Ο Χόουελ σκηνοθέτησε επίσης το μουσικό βίντεο για την μπαλάντα «Speak to Me», τα γυρίσματα του οποίου έγιναν στη Σικελία. Η τραγουδίστρια είναι προς το παρόν στο στούντιο με τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας και ηχογραφούν τη νέα μουσική, η οποία θα κυκλοφορήσει εντός του 2017.