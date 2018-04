Βίντεο ντοκουμέντο: Βρετανικά Tornado σηκώνονται από την Κύπρο για την επίθεση στη Συρία

Παγκόσμιο τρόμο προκαλεί ο βομβαρδισμός της Συρίας τα ξημερώματα του Σαββάτου (14/04) από δυνάμεις των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Γαλλίας.

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι βρετανικές δυνάμεις έπληξαν ένα στρατιωτικό συγκρότημα κοντά στη Χομς στη δυτική Συρία ως αντίποινα στη φερόμενη χρήση χημικών όπλων από το συριακό καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ.



Video of sirens going off in #Syria pic.twitter.com/HcfLmQOtKX

— Arturas Kerelis (@arturaskerelis) April 14, 2018



BREAKING: VIDEO from #Syria User of Airstrikes now in Damascus pic.twitter.com/itDTlyMzNp

— Joyce Karam (@Joyce_Karam) April 14, 2018



BREAKING FOOTAGE: SYRIAN AIR-DEFENSES ARE DEFENDING THE SKY OF DAMASCUS pic.twitter.com/1O1F8LQPz7

— Majd Fahd ?? (@Syria_Protector) April 14, 2018

«Η βρετανική συνεισφορά στη συντονισμένη δράση πραγματοποιήθηκε από τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη Tornado GR4 της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας», ανέφερε το υπουργείο σε δήλωσή του.

«Εκτόξευσαν πυραύλους Storm Shadow ενάντια σε στρατιωτικό σύμπλεγμα, 24 χιλιόμετρα δυτικά της Χομς».

Πριν από λίγο δόθηκε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει τα αεροσκάφη της RAF να απογειώνονται για το χτύπημα από τη βάση του Ακρωτηρίου στην Κύπρο. ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ



Διαβάστε επίσης:



Η απίστευτη αντίδραση του Μπασάρ αλ Άσαντ μετά τους βομβαρδισμούς



O διπρόσωπος κ. Ερντογάν: Από τη μία «γλύφει» τον Πούτιν και από την άλλη συγχαίρει τον Τραμπ



Ηχηρή απάντηση Πούτιν για το βομβαρδισμό

«Φωτιά και μέταλλο»: Ανηλεής βομβαρδισμός της Συρίας από 100 πυραύλους - Δείτε συγκλονιστικά βίντεο