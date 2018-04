Αυτά είναι τα smartphones της Xiaomi που έρχονται από το μέλλον!

Τα Redmi 5 και Redmi 5 Plus είναι τα νέα smartphones της δημοφιλούς εταιρείας, που εντυπωσιάζουν με τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά και μπορούν να διευκολύνουν σημαντικά την καθημερινότητα των χρηστών. Πώς ακριβώς; Παρακάτω συγκεντρώσαμε τα στοιχεία που ξεχωρίσαμε, για να σου δώσουμε μία γεύση από τις μοναδικές δυνατότητές τους.

Παίξε ακόμα και τα πιο απαιτητικά παιχνίδια σε οθόνη πλήρους προβολής

Ο λεπτός σχεδιασμός της εξατομικευμένης οθόνης με τις στρογγυλεμένες άκρες ξεχωρίζει από την πρώτη στιγμή, τόσο για την αισθητική όσο και για την ποιότητα. Πρόκειται για ένα σημαντικό πλεονέκτημα των νέων smartphones της Xiaomi, που προσφέρουν ένα ευρύ οπτικό πεδίο που είναι ιδανικό για προβολή βίντεο, αλλά και για χρήση online παιχνιδιών. Αν λοιπόν, ανήκεις στην κατηγορία των gamers τα νέα είναι καλά: Με τις νέες οθόνες θα έχεις το πλεονέκτημα της πρώτης κίνησης σε κάθε «μάχη»!

Το καλύτερο; Με τον επεξεργαστή 14nm Snapdragon που διαθέτουν τα νέα κινητά της Xiaomi μπορείς να παίζεις ακόμη και τα πιο απαιτητικά παιχνίδια, με πολύ χαμηλή κατανάλωση ισχύος.

Ποιότητα που έχει αντέξει… 14.571 δοκιμές!

Πώς θα είσαι σίγουρος ότι επιλέγεις ένα ποιοτικό κινητό που θα αντέξει στον χρόνο; Με τα Redmi 5 και Redmi 5 Plus δεν χρειάζεται να ανησυχείς και αυτό διότι έχουν ελεγχθεί διεξοδικά και έχουν δοκιμαστεί. Αρκεί μόνο να αναφέρουμε ότι έχουν υποβληθεί σε 14.571 δοκιμές, προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της ποιότητάς τους! Αξίζει να σημειώσουμε για παράδειγμα ότι διαθέτουν τέσσερις ενισχυμένες γωνίες και το ποσοστό θραύσης της οθόνης έχει μειωθεί κατά 30%. Αυτό σημαίνει ότι πλέον δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι για πιθανές πτώσεις!

Παρακολούθησε τα αγαπημένα σου βίντεο ακόμα και για 15 ώρες!

Χρησιμοποιείς το κινητό σου διαρκώς, για να επικοινωνείς με φίλους και συναδέλφους, να κάνεις τις αγορές σου ή να παρακολουθείς τα αγαπημένα σου βίντεο. Για αυτό και θέλεις η μπαταρία να διαρκεί αρκετά, προκειμένου να μπορείς να κάνεις όλα τα παραπάνω -και πολλά περισσότερα- εύκολα και γρήγορα. Το Redmi5 διαθέτει μπαταρία υψηλής χωρητικότητας 3300mAh και το Redmi5 Plus 4000mAh και έτσι δεν χρειάζεται να ανησυχείς για τίποτα.

Επιπλέον, χάρη στη βελτιστοποίηση εξοικονόμησης ισχύος του συστήματος MIUI, η συνεχής αναπαραγωγή βίντεο για 15 ώρες χωρίς κανένα πρόβλημα, γίνεται πιο εύκολη από ποτέ!

Βγάλε τις καλύτερες φωτογραφίες ημέρα και νύχτα

Με την εξαιρετική κάμερα των Redmi 5 και Redmi 5 Plus μπορείς να τραβήξεις φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης και να κρατήσεις για πάντα ζωντανές τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σου. Και τα δύο διαθέτουν κάμερα 1.25μm pixel και υψηλή ανάλυση 12 MP, ενώ το Redmi 5 Plus έχει και διπλό LED φλας!



Γιατί αναζητάς ένα αστραπιαία γρήγορο smartphone!

Στα Redmi 5 και Redmi 5 Plus οι εφαρμογές εκκινούν με την ταχύτητα του φωτός, ενώ επίσης διαθέτουν λειτουργίες συντόμευσης, όπως portal και διαχωρισμό οθόνης. Και όλα αυτά διότι το περιβάλλον χρήσης MIUI 9 όχι μόνο εκκινεί τις εφαρμογές ταχύτερα, αλλά και διαθέτει λειτουργίες συντόμευσης, όπως portal και διαχωρισμό οθόνης.

Το καλύτερο; Οι νέες συσκευές της Xiaomi έρχονται στη χώρα μας με την εγγύηση ποιότητας της Info Quest Technologies, που φροντίζει να τις χρησιμοποιούμε όσο περισσότερο θέλουμε. Πιο συγκεκριμένα, η αξιόπιστη εταιρεία προσφέρει εγγύηση δύο ετών, service και άμεση, ποιοτική υποστήριξη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Μπορείς να αποκτήσεις το Redmi 5 με μόλις 169 ευρώ, το Redmi 5 Plus (3GB+32GB) 199 ευρώ, ενώ το Redmi 5 Plus (4GB+64GB) 229 ευρώ! Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να μάθεις εδώ αλλά και με μία επίσκεψη στο Mi Store Greece, στον πρώτο όροφο του My Golden Hall.