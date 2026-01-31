Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ

Κακοκαιρία προβλέπεται την Κυριακή (1/2) στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως μέχρι 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Το Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, που εκδόθηκε το Σάββατο 31/1 από την ΕΜΥ, επικαροποιήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και πιο αναλυτικά κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Κυριακή (1/2)

Στην Πελοπόννησο από τις πρώτες ώρες της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στη Θεσσαλία και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στο Ανατολικό Αιγαίο από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) από τις πρώτες ώρες της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) από τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Τη Δευτέρα (2/2)

Στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη μέχρι τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Ήχησε το 112 σε σε Αχαΐα, Ηλεία, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά

Προειδοποιητικό μήνυμα έλαβαν στις 22:00 περίπου το βράδυ του Σαββάτου από το 112 στα κινητά τους οι κάτοικοι των περιοχών της Αχαΐας, της Ηλείας, της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς.

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς περιορίστε τις μετακινήσεις σας από απόψε έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.

Σε δύο φάσεις η κακοκαιρία στην Αττική

Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει και την Αττική, σε δύο φάσεις. Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, η πρώτη αναμένεται από τις 6 το πρωί έως περίπου τις 10:00, με το πέρασμα του κύριου μετώπου, ενώ η δεύτερη φάση τοποθετείται από το απόγευμα έως το βράδυ.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περιοχές που θεωρούνται ευπαθείς, όπως τα νότια προάστια και ειδικά η Γλυφάδα, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας. Ωστόσο, το πέρασμα του μετώπου εκτιμάται ότι θα επηρεάσει έντονα και τα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αττικής, όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος από ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Τα φαινόμενα στην Αττική θα περιλαμβάνουν βροχές και καταιγίδες, με ένταση παρόμοια με εκείνη που είχε καταγραφεί πριν από περίπου 8 έως 10 ημέρες. Το πρώτο κύμα αναμένεται να είναι πιο έντονο αλλά σύντομο, ενώ το δεύτερο θα έχει μικρότερη διάρκεια, χωρίς όμως να αποκλείονται τοπικά προβλήματα.

Δείτε live την εξέλιξη της κακοκαιρίας

«Κόκκινος συναγερμός» σε 5 Περιφέρειες

Σε κατάσταση κινητοποίησης (red code) έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μεγάλο μέρος της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Πελοπονήσου λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ, για αύριο.

Ειδικότερα, ο ΓΓ Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπευσταθίου συγκάλεσε σήμερα παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, με θέμα τα καιρικά φαινόμενα που θα επηρεάσουν αύριο, Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026, τη χώρα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και χιονοπτώσεις.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

Την Κυριακή, θα εκδηλωθούν ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα, στην Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία (κυρίως στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας, συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) καθώς και στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής.

Ισχυρά φαινόμενα θα σημειωθούν στην Κρήτη, τα νησιά του Ιονίου (κυρίως σε Λευκάδα, Κεφαλληνία, Ιθάκη, Ζάκυνθο), την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, την κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια.

Τη Δευτέρα ισχυρά φαινόμενα θα σημειωθούν στο Ανατολικό Αιγαίο και μέχρι τις πρωινές ώρες ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) έχει ήδη επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.

Σε κατάσταση Red code η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με βάση τις παραπάνω προβλέψεις, έθεσε τις εξής περιοχές:

Την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Την Περιφέρεια Θεσσαλίας (περιλαμβανομένων των Σποράδων)

Τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Τις Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

αργά το βράδυ του Σαββάτου και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου τέθηκε σε κατάσταση red code.

Στο πλαίσιο αυτό Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π).

Επισημαίνεται ότι, στις περιοχές που υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων κατά τη διάρκεια των ισχυρών καιρικών φαινομένων και σε σημεία όπου έχουν σημειωθεί στο παρελθόν, συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.

Ο καιρός την Κυριακή

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην Αττική με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι πνέουν νοτιοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ και από το μεσημέρι νοτιοδυτικοί με ίδια ένταση. Το βράδυ θα στραφούν σε βόρειους 4 με 5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 11 έως 17 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, αυξημένες νεφώσεις με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως αργά το απόγευμα με χιονοπτώσεις στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν ανατολικοί 4 με 6 και από το απόγευμα βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 5 και 9 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, από νωρίς το πρωί, αρχικά στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.

Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα, θα είναι κατά τόπους ισχυρά, ιδιαιτέρως στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το απόγευμα αρχικά στη δυτική Μακεδονία και βαθμιαία στην κεντρική Μακεδονία.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά - ημιορεινά και από νωρίς το απόγευμα και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στα θαλάσσια παραθαλάσσια έως το απόγευμα 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 3 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Αυξημένες νεφώσεις με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, μέχρι αργά το απόγευμα στην δυτική Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου).

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν στα βόρεια σε βόρειους βορειοδυτικούς και στα νότια σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 7 έως 15 με 16 και στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Αυξημένες νεφώσεις με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις πρώτες πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα, ιδιαιτέρως στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία τοπικά 7 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα νότια θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση και από το απόγευμα στην ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες σε βορειοδυτικούς 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα από τις μεσημβρινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6 τοπικά 7 ενισχυόμενοι το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα σε 8 μποφόρ. Το βράδυ και από τα βόρεια θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Στα ανατολικά και τα νότια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι πρόσκαιρα ισχυρές στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τις πρωινές ώρες. Το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και στα νοτιοανατολικά από δυτικές 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα κεντρικά και τα νότια και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στα βόρεια θα φτάσει τους 09 με 11 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα τοπικά τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.

