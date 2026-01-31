«Κόκκινος συναγερμός» σε 4 Περιφέρειες για την κακοκαιρία που θα πλήξει αύριο τη χώρα

Σε κατάσταση κινητοποίησης (red code) έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μεγάλο μέρος της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Πελοπονήσου λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ, για αύριο.

Ειδικότερα, ο ΓΓ Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπευσταθίου συγκάλεσε σήμερα παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, με θέμα τα καιρικά φαινόμενα που θα επηρεάσουν αύριο, Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026, τη χώρα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και χιονοπτώσεις.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

α. Αύριο, θα εκδηλωθούν ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα, στην Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία (κυρίως στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας, συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) καθώς και στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής.

β. Ισχυρά φαινόμενα θα σημειωθούν στην Κρήτη, τα νησιά του Ιονίου (κυρίως σε Λευκάδα, Κεφαλληνία, Ιθάκη, Ζάκυνθο), την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, την κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια.

γ. Μεθαύριο Δευτέρα ισχυρά φαινόμενα θα σημειωθούν στο Ανατολικό Αιγαίο και μέχρι τις πρωινές ώρες ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) έχει ήδη επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.

Σε κατάσταση Red code η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με βάση τις παραπάνω προβλέψεις, έθεσε τις εξής περιοχές:

Την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Την Περιφέρεια Θεσσαλίας (περιλαμβανομένων των Σποράδων)

Τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Τις Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Στο πλαίσιο αυτό Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π).

Επισημαίνεται ότι, στις περιοχές που υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων κατά τη διάρκεια των ισχυρών καιρικών φαινομένων και σε σημεία όπου έχουν σημειωθεί στο παρελθόν, συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.

Κακοκαιρία: Ραγδαία επιδείνωση

Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει τη χώρα μέσα στις επόμενες ώρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, με έντονα φαινόμενα και μεγάλα ύψη βροχής σχεδόν σε όλη την επικράτεια.

Όπως είχε προειδοποιήσει και το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ, την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου η κακοκαιρία θα συνοδευτεί από καταρρακτώδεις βροχές, ισχυρές και επίμονες καταιγίδες, χιονοπτώσεις και ανέμους που θα φθάνουν έως και τα 9 μποφόρ. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν ιδιαίτερα εννέα περιοχές της χώρας: την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, την Κρήτη, τα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη Στερεά Ελλάδα, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, από αργά το βράδυ του Σαββάτου αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, καθώς βαρομετρικό χαμηλό θα προσεγγίσει τη Δυτική Ελλάδα, επηρεάζοντας σταδιακά το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου κύματος κακοκαιρίας θα είναι οι έντονες βροχές, οι καταιγίδες, οι χιονοπτώσεις και οι πολύ ισχυροί άνεμοι.

Ως προς τη χρονική εξέλιξη, οι βροχές και οι τοπικά ισχυρές καταιγίδες θα ξεκινήσουν αργά το βράδυ και προς τα μεσάνυχτα στη Δυτική Ελλάδα, επεκτεινόμενες γρήγορα σε πολλές περιοχές κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, βροχοπτώσεις θα σημειωθούν σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, με ελάχιστες εξαιρέσεις περιοχών που ενδέχεται να παραμείνουν χωρίς αξιόλογες βροχές. Οι μικρότερες πιθανότητες εκδήλωσης φαινομένων εντοπίζονται στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα της Κρήτης, καθώς και στα νησιά Κάσο και Κάρπαθο.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου:

«Κακοκαιρία ευρείας κλίμακας, με μεγάλα ύψη βροχής και αβεβαιότητα ως προς τα σημεία μέγιστης επιβάρυνσης»

Στα διεθνή επιστημονικά κείμενα, μέρος της αυριανής κατάστασης περιγράφεται με όρους όπως «Τotal precipitation», «Αccumulated precipitation» ή ακόμα και «Hydrological load». Πρόκειται για έννοιες που αποτυπώνουν τον συνολικό όγκο υετού που δέχεται μια περιοχή σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και είναι ακριβώς κάποιοι από τους παράγοντες που αναμένεται να μας απασχολήσουν αύριο Κυριακή, λόγω των σχετικά μεγάλων ποσοτήτων βροχής (υετού) που προβλέπεται να σημειωθούν σε τοπικό επίπεδο. Να ξεκαθαρίσουμε όμως ότι πρόκειται για μια κακοκαιρία που δεν θα είναι πρωτοφανής, κάθε χειμώνα βιώνουμε τέτοιες μεταβολές καιρού και μάλιστα πολλές φορές.

Πιο αναλυτικά :

Παρουσίαση της κακοκαιρίας που θα επηρεάσει τη χώρα μας από αργά το βράδυ σήμερα :

* Ισχυρές βροχές - Καταιγίδες - Χιονοπτώσεις - Πολύ ισχυροί άνεμοι

Από αργά το βράδυ σήμερα θα ξεκινήσει η επιδείνωση του καιρού, με την προσέγγιση βαρομετρικού χαμηλού προς τη Δυτική Ελλάδα, το οποίο θα επηρεάσει σταδιακά σχεδόν ολόκληρη τη χώρα.

Χρονική εξέλιξη φαινομένων :

* Αργά το βράδυ - προς τα μεσάνυχτα :

Έναρξη βροχών και τοπικά ισχυρών καταιγίδων στη Δυτική Ελλάδα.

* Κατά τη διάρκεια της νύχτας :

Τα φαινόμενα επεκτείνονται γρήγορα στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Αύριο (Κυριακή) :

Βροχές θα εκδηλωθούν σχεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Θα είναι ελάχιστες οι περιοχές που δεν θα δεχθούν έστω και μια τοπικά ασθενή βροχόπτωση.

Περιοχές με μικρότερη πιθανότητα βροχών

Οι μικρότερες πιθανότητες έστω και για λίγες βροχές εντοπίζονται :

Στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα της Κρήτης

Στην Κάσο

Στην Κάρπαθο

Όλες οι υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας φαίνεται ότι θα επηρεαστούν από ασθενείς έως και πολύ ισχυρές βροχές ή καταιγίδες

Ανάλυση χαρτών βροχόπτωσης :

Στον χάρτη του αθροιστικού υετού :

Λευκές κλειστές καμπύλες :

Περιλαμβάνουν περιοχές με μεγάλα ύψη βροχής, όπου απαιτείται προσοχή για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.

Κόκκινες κλειστές καμπύλες

Υποδεικνύουν τμήματα με πολύ μεγάλα ύψη βροχής, αυξημένης επικινδυνότητας.

Χρωματική κλίμακα βροχοπτώσεων :

Ανοιχτό & σκούρο πράσινο : Πιο ήπιες βροχές

Σκούρο μπλε : Κατά περιόδους ισχυρές βροχές με πιθανότητα πλημμυρικών φαινομένων

Σκούρο κόκκινο : Φαινόμενα υψηλής έως πολύ υψηλής επικινδυνότητας

Περιοχές που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή :

Επτάνησα

Δυτική & Νότια Πελοπόννησος

Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής

Εύβοια & Σποράδες

Κεντρική και Ανατολική Θεσσαλία

Κεντρική Μακεδονία

Κυκλάδες & νησιά Ανατολικού Αιγαίου έως Δωδεκάνησα

Δυτική & Νότια Κρήτη





Χιονοπτώσεις :

Πέρα από τις βροχές και τις καταιγίδες, αναμένονται πυκνές κατά περιόδους χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κεντρικής και Βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Ιδιαίτερη έμφαση :



Μακεδονία & Θράκη

- Υψόμετρα άνω των 500–600 μέτρων

Σημαντική επισήμανση: Σε τμήματα των νομών Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης και Καβάλας, οι χιονοπτώσεις θα φτάσουν έως και σχεδόν πεδινά τμήματα, κάτι που δεν έχει αναδειχθεί επαρκώς από άλλες πηγές.



Άνεμοι - Θαλάσσιες & εναέριες συγκοινωνίες :

Άνεμοι 7–8 μποφόρ και τοπικά 9 μποφόρ στα πελάγη.

Πιθανά απαγορευτικά απόπλου ή και προσωρινές δυσκολίες σε προσγειώσεις και απογειώσεις αεροσκαφών.

Συνδυαστικοί κίνδυνοι :

Ο συνδυασμός ισχυρών βροχοπτώσεων, καταιγίδων ,πολύ ισχυρών ανέμων και υψηλών δεικτών αστάθειας ενδέχεται να προκαλέσει :

Πλημμυρικά φαινόμενα

Υπερχείλιση χειμάρρων και ποταμών

Μεταφορά φερτών υλικών

Πτώσεις δέντρων

Τοπικές διακοπές κυκλοφορίας και ηλεκτροδότησης

Εμφάνιση υδροστροβίλων σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές

Σημεία ιδιαίτερης προσοχής στη διαχείριση φυσικών καταστροφών :

Αποφυγή διέλευσης από Ιρλανδικές διαβάσεις και χειμάρρους

Έλεγχος και απομάκρυνση φερτών υλικών από φρεάτια

Αποφυγή στάθμευσης οχημάτων κάτω από δέντρα και πρόχειρες κατασκευές

Επαγρύπνηση σε περιοχές που έχουν ήδη κορεσμένα εδάφη από προηγούμενες βροχοπτώσεις

Ειδικά για την Αττική

Έναρξη βροχοπτώσεων από λίγο πριν ή λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας θα υπάρξει πιθανότατα ενίσχυση των φαινομένων. Μέσα στην Κυριακή θα εκδηλωθούν και ισχυρές καταιγίδες. Θα υπάρξουν όμως και διαστήματα με παύση των φαινομένων, δηλαδή με υφέσεις.

Προσοχή όχι μόνο στα νότια, αλλά και σε άλλα τμήματα του νομού.

Εξασθένηση - Λήξη κακοκαιρίας :

Τη Δευτέρα νωρίς το πρωί θα εκδηλωθούν χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα στη Θράκη αλλά μέχρι το μεσημέρι θα εξασθενήσουν.

Στα Δωδεκάνησα προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι - απόγευμα της Δευτέρας, όπου σταδιακά, η κακοκαιρία θα αποτελέσει παρελθόν.

Κακοκαιρία: Η πρόβλεψη του meteo



Βαρομετρικό χαμηλό που κινείται γρήγορα προς τα ανατολικά θα επηρεάσει τον καιρό της χώρας μας από τη νύχτα του Σαββάτου 31/01 προς Κυριακή 01/02, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας η οποία αρχικά θα επηρεάσει τα δυτικά τμήματα και γρήγορα την υπόλοιπη χώρα θα είναι:

οι ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες, οι οποίες σε νησιωτικές και παράκτιες περιοχές θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις

οι χιονοπτώσεις στα ορεινά των κεντρικών και βορείων ηπειρωτικών αλλά και σε πεδινές περιοχές των βορειοανατολικών (κυρίως στον Έβρο) από το απόγευμα της Κυριακής 01/02

οι θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη

η μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας 02/02, τα φαινόμενα θα περιοριστούν στη Θράκη, στα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη και θα εξασθενήσουν. Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων αναμένεται τη Δευτέρα 02/02.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ Σημαντική).

Στους χάρτες των εικόνων 1 έως 3 παρουσιάζεται η θέση του βαρομετρικού χαμηλού, ο άνεμος κοντά στο έδαφος και η βροχόπτωση που αναμένονται (1) τις πρώτες ώρες της Κυριακής 01/02, (2) το πρωί της Κυριακής 01/02 και (3) τη νύχτα της Κυριακής 01/02 προς Δευτέρα 02/02.

