Κολυδάς: Η ανάλυση της κακοκαιρίας της 1ης Φεβρουαρίου – Οι 9 περιοχές που θα σαρώσει

Ένα ακόμη βαρομετρικό χαμηλό θα επηρεάσει τη χώρας μας από τα δυτικά τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η κακοκαιρία θα επηρεάσει αρχικά τα δυτικά τμήματα της χώρας και γρήγορα θα επεκταθεί στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς, οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια, οι οποίες θα συνοδεύονται από θυελλώδεςι ανέμους μέχρι 8 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ορεινά-ημιορεινά αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονία και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Αύριο Κυριακή (1/2)

Στην Πελοπόννησο από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση). Στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

(περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση). Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια) από τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

(κυρίως στα δυτικά και τα νότια) από τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση). Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) από τις πρώτες ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

(κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) από τις πρώτες ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση). Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

και τη από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση). Στη δυτική Θεσσαλί α (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας, Τρικάλων) από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

α (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας, Τρικάλων) από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση). Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση). Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

(συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση). Στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Τη Δευτέρα (2/2)

Στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη μέχρι τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Κύρια χαρακτηριστικά του επεισοδίου θα είναι οι ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες, οι οποίες κυρίως σε νησιωτικές και παράκτιες περιοχές ενδέχεται να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Παράλληλα χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας, ενώ από τις απογευματινές ώρες της Κυριακής δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και σε πεδινές περιοχές των βορειοανατολικών, κυρίως στον Έβρο.

Στα πελάγη οι άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις, ενώ θα σημειωθεί και μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας, τα φαινόμενα θα περιοριστούν σταδιακά στη Θράκη, στα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη, παρουσιάζοντας βαθμιαία εξασθένηση. Παράλληλα αναμένεται και σταδιακή υποχώρηση των ανέμων.

