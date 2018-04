Ούτε ιερό ούτε όσιο οι Τούρκοι: «Θα ποδοπατήσουμε τους Έλληνες»

Ο Μπουλούτ δήλωσε πως θέλει να εκδικηθεί για τον παππού του, τον οποίο όπως υποστηρίζει, σκότωσαν Έλληνες.

Σύμφωνα με το tweet του Τούρκου δημοσιογράφου Αμπντουλά Μποζκούρτ, ο σύμβουλος του Ερντογάν δήλωσε πως η Τουρκία θα ποδοπατήσει την Ελλάδα, αν δεν συμμορφωθεί.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, κανείς, ούτε η ΕΕ ούτε οι ΗΠΑ, δεν θα μπορούν να τη σταματήσουν.

«Θέλω να πάρω εκδίκηση για τον παππού μου, ο οποίος σκοτώθηκε από τους Έλληνες πριν από έναν αιώνα. Η Τουρκία θα ποδοπατήσει την Ελλάδα και κανείς ούτε η ΕΕ ούτε οι ΗΠΑ, δεν θα μπορούν να τη σταματήσουν, αν η Ελλάδα δεν συμμορφωθεί», φέρεται να δήλωσε ο Μπουλούτ.

Δείτε το βίντεο:

#Erdogan's chief aide Yigit Bulut says he wants a revenge for his grandfather whom he claims killed by Greeks a century ago, says Turkey would walk all over Greece and nobody including the US and the EU can stop that from happening if #Greece does not behave. pic.twitter.com/iNK0cuAei4