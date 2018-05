Σκοπιανό: Μαραθώνιες διαπραγματεύσεις Κοτζιά με Ντιμιτρόφ – Το πρωί της Παρασκευής η συνέχεια

εθνι

Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να συνεχιστούν κανονικά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών αύριο το πρωί στις 9:30, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό.

Οι δύο πλευρές, Αθήνα και Σκόπια, ξανάπιασαν σήμερα το νήμα της διαπραγμάτευσης, ενώ, παράλληλα με τους υπουργούς Εξωτερικών, συνεδριάζουν και οι τεχνικές ομάδες, όπως είχε συμβεί κατά τις πρόσφατες συναντήσεις Κοτζιά - Ντιμιτρόφ σε Βιέννη και Σούνιο.

Σύμφωνα με τη χθεσινή ενημέρωση, που έκανε ο Έλληνας υπουργός στους δημοσιογράφους, η Ελλάδα προσήλθε στο τραπέζι του διαλόγου, επιθυμώντας έμπρακτα την επίτευξη λύσης. Αναμένοντας την εξέλιξη των σημερινών συνομιλιών, ο κ. Κοτζιάς είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι διαπραγματεύσεις να διαρκέσουν μόνο μία ημέρα και όχι δύο, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί -τελικά, θα συνεχιστούν και την Παρασκευή, όπως γράψαμε παραπάνω.

New York: FM @NikosKotzias meets w/ #fYROM FM @Dimitrov_Nikola in the presence of #UNSG Personal Envoy M. Nimetz / Συνάντηση ΥΠΕΞ Ν. Κοτζιά με τον ομόλογό του της πΓΔΜ N. Dimitrov στη Νέα Υόρκη παρουσία Προσωπικού Απεσταλμένου ΓΓ ΟΗΕ M. Nimetz pic.twitter.com/Ib5rYLM3qO