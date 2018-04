«Αλμυρό» το ψηφιακό τέλος για τους καταναλωτές

Αναφορικά με την διάταξη του αρ. 18 ν. 2121/1993 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4481/2017 περί “εύλογης αμοιβής για ιδιωτική αναπαραγωγή” – με την οποία επιβλήθηκε επιπλέον επιβάρυνση 2% επί της τιμής εισαγωγής σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 6% σε ηλεκτρονικές συσκευές εγγραφής ήχου και εικόνας και για ηλεκτρονικούς αποθηκευτικούς δίσκους πάνω από TByte – ο ΣΕΠΕ σε συνέχεια των αλλεπάλληλων επαφών του με το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού προχώρησε στη διεξαγωγή ειδικής πανελλαδικής έρευνας σχετικά με τη νόμιμη ιδιωτική αναπαραγωγή προστατευμένων έργων.

Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο να αποτιμηθεί η απώλεια πωλήσεων ετησίως και για τις 3 κατηγορίες έργων (μουσικά, οπτικοακουστικά και συγγραφικά) λόγω νόμιμης αντιγραφής, με βάση και τα ευρωπαϊκά δεδομένα, ο ΣΕΠΕ σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών MARC διεξήγαγε ειδική έρευνα.

Η έρευνα διεξήχθη μεταξύ 11 και 19 Δεκεμβρίου 2017 σε δείγμα 1.200 ανδρών και γυναικών 16 έως 80 ετών αντιπροσωπευτικής επιλογής από ολόκληρη την Ελλάδα, μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων, βάσει δομημένου ερωτηματολογίου.

Ταυτόχρονα, ο σχεδιασμός, οι προδιαγραφές και το ερωτηματολόγιο της έρευνας ακολούθησαν και τα ευρωπαϊκά δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη αντίστοιχη έρευνα που διεξήχθη στην Ισπανία από τον όμιλο Mazars Group για τον DIGITALEUROPE (European Digital Technology Industry Association) και την EURIMAG (Association representing the image and printing industry in Europe) το Δεκέμβριο του 2017 και συνεπώς τα αποτελέσματα των δύο ερευνών είναι συγκρίσιμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει πως το ποσοστό των χρηστών ηλεκτρονικών συσκευών που κάνουν αντίγραφα για ιδιωτική χρήση προστατευόμενων έργων πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία αποκτήθηκαν νόμιμα είναι εξαιρετικά μικρό. Και στις τρείς κατηγορίες έργων (μουσικά, οπτικοακουστικά και συγγραφικά) το ποσοστό υποκατάστασης, δηλαδή το ποσοστό όσων έκαναν αντίγραφα και δηλώνουν ότι θα αγόραζαν ξανά το ίδιο έργο αν δεν είχαν τη δυνατότητα νόμιμης αντιγραφής, είναι αμελητέο, αναλογικά με το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού 16-80 ετών.