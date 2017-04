To Mediterranean College φιλοξενεί το 13ο Διεθνές Συμπόσιο Κίνας - Ευρώπης

Στη 13η επιτυχημένη διοργάνωσή του το CEISEE θα πραγματοποιηθεί στις 24 - 25 Μαΐου 2017 στην Αθήνα στις εγκαταστάσεις του Ξενοδοχείου Royal Olympic Hotel (Αθανασίου Διάκου 2-Στύλοι Ολυμπίου Διός- Αθήνα). Την ευθύνη της διοργάνωσης έχει αναλάβει το συνεργαζόμενο με το Mediterranean College Πανεπιστήμιο του Derby.

Περιεχόμενο Διοργάνωσης

Το κεντρικό θέμα του CEISEE 2017 θα είναι «Η διαδικασία, οι άνθρωποι και τα προϊόντα στην ανάπτυξη Συστημάτων Λογισμικού-Από την Παιδαγωγική στην πράξη» (“Process, People and Product in Software Systems Development - from Pedagogy to Practice”). Μέσα από ομιλίες διακεκριμένων ακαδημαϊκών και επαγγελματιών θα διερευνηθεί πώς η Κίνα και η Ευρώπη μπορούν να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες τεχνολογικές ανάγκες της βιομηχανίας, τόσο ως προς την τεχνική ικανότητα όσο και ως προς τη σωστή προετοιμασία των φοιτητών για την αγορά εργασίας, την ίδια στιγμή που η τεχνολογία αλλάζει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το συνέδριο ωφελείται από τη συμβολή δύο σαφώς διαφορετικών ακαδημαϊκών πολιτισμών, τονίζοντας ωστόσο τις ομοιότητες και τις διαφορές που προκύπτουν από τις δύο προσεγγίσεις.

Μεταξύ των καίριων θεμάτων που θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια του Συμποσίου, είναι:

-Μοντέλα παιδαγωγικής στην εκπαίδευση Τεχνολογίας Λογισμικού.

-Καινοτομία και αξιολόγηση στην εκπαίδευση Τεχνολογίας Λογισμικού.

-Προγράμματα σπουδών στην Τεχνολογία Λογισμικού.

-Προετοιμάζοντας τους φοιτητές για την Αγορά Εργασίας πέραν του 2020.

-Η τεχνολογία λογισμικού στην προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων.

-MOOCs & E-Learning στην εκπαίδευση Τεχνολογίας Λογισμικού.

-Διεπιστημονική εκπαίδευση για φοιτητές ΤΠΕ.

-Διεπιστημονική εκπαίδευση και ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών για Software Engineering, Big Data, Internet of Things, Internet of Services and Big Service, Service Science & Engineering, E-services Economics, Social Computing, ICT Applications for Enterprises.

-Αειφορία συστημάτων λογισμικού.

-Η επίδραση της διεθνοποίησης και της παγκοσμιοποίησης στην εκπαίδευση Τεχνολογίας Λογισμικού.

-Διασφάλιση ποιότητας, αξιολόγηση και υπευθυνότητα στη εκπαίδευση Τεχνολογίας Λογισμικού.

-Πιστοποίηση στην επαγγελματική εκπαίδευση μηχανικών λογισμικού.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Συμπόσιο θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα και μπορούν να το παρακολουθήσουν:

-Καθηγητές Πανεπιστημίων & ΤΕΙ τομέων ΤΠΕ

-Διδακτορικοί φοιτητές & Ερευνητές τομέων ΤΠΕ

-Εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης τομέων ΤΠΕ

-Φοιτητές & Πτυχιούχοι ειδικοτήτων Πληροφορικής & Τεχνολογίας Λογισμικού

-Εταιρίες και Επαγγελματίες στον τομέα Τεχνολογίας Λογισμικού

-Κυβερνητικές Υπηρεσίες & Φορείς που ασχολούνται με την Εκπαίδευση ή/και τις Τεχνολογίες Λογισμικού

Η παρακολούθηση των εργασιών του Συμποσίου προϋποθέτει έγκαιρη εγγραφή και κάλυψη του κόστους συμμετοχής.

Πληροφορίες-Εγγραφές: www.medcollege.edu.gr

Mediterranean College School of Computing, Δρ. Μάτα Ηλιούδη, Τηλ.: 210-8899600, info@medcollege.edu.gr

Προθεσμία Εγγραφής: Παρασκευή 5 Μαΐου 2017. Πατήστε ΕΔΩ για να οδηγηθείτε στη σελίδα Υποβολής Συμμετοχής - Εγγραφής.