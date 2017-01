Όσκαρ 2017: Λάνθιμος και Φιλίππου υποψήφιοι για το “The Lobster”

Το μιούζικαλ La La Land, με πρωταγωνιστές τον Ράιαν Γκόσλινγκ και την Έμμα Στόουν είναι το απόλυτο φαβορί και θα διεκδικήσει 14 χρυσά αγαλματίδια (ισοφάρισε το ρεκόρ του Τιτανικού και του All About Eve), μεταξύ των οποίων της καλύτερης ταινίας και του Α' γυναικείου και αντρικού ρόλου.

Η τελετή φέτος θα έχει και άρωμα... Ελλάδας, καθώς με τον συνεργάτη του και συνσεναριογράφο, Ευθύμη Φιλίππου, ο Γιώργος Λάνθιμος διεκδικεί και πάλι Οσκαρ, έξι χρόνια μετά τον «Κυνόδοντα», που είχε φτάσει στην πεντάδα των Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας, με την ταινία " The Lobster".

Τα υπόλοιπα τέσσερα πρωτότυπα σενάρια που θα διεκδικήσουν το Όσκαρ είναι τα σενάρια του «Hell or High Water», του «La La Land», του «Manchester by the Sea» και του «20th Century Women».

Επίσης, μία Ελληνίδα δημιουργός, η Δάφνη Ματζιαράκη, βρίσκεται στις υποψηφιότητες των Όσκαρ στην κατηγορία Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους, με την ταινία της «4.1 Miles».

Η ταινία του Ντάμιεν Σαζέλ «La La Land» «σάρωσε» στις υποψηφιότητες, καθώς συγκέντρωσε συνολικά 14.

Δείτε το τρέιλερ:

Οι υποψήφιες ταινίες για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας είναι οι: Arrival (Η άφιξη), Fences, Hacksaw Ridge (Αντιρρησίας Συνείδησης), Hell or High Water (Πάση θυσία), Hidden Figures, La La Land, Lion, Manchester by the Sea και Moonlight.

Yποψήφιες για το βραβείο Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας στην 89η τελετή των Όσκαρ, είναι: "Le client" ("Ο εμποράκος"– Ιράν, συμπαραγωγή με Γαλλία), "Les oubliés" (Δανία), "Mr.Ove" ("Ο κύριος Όβε" – Σουηδία), "Tanna" (Αυστραλία), "Toni Erdman" ("Τόνι Έρντμαν" – Γερμανία).

Υποψήφιοι για το Όσκαρ Α’ Ανδρικού ρόλου είναι οι: Κέισι Άφλεκ (Manchester by the sea), Άντριου Γκάρφιλντ (Hacksaw Ridge), Ράιαν Γκόσλινγκ (La La Land), Βίγκο Μόρτενσεν (Captain Fantastic), Ντένζελ Ουάσινγκτον (Fences)

Υποψήφιες για το 'Οσκαρ καλύτερου Α' Γυναικείου ρόλου είναι οι ηθοποιοί: Ιζαμπέλ Ιπέρ, Ρουθ Νέγκα, Νάταλι Πόρτμαν, Εμα Στόουν και Μέριλ Στριπ.

Υποψήφιες για το Όσκαρ Β’ Γυναικείου ρόλου είναι οι: Βαϊόλα Ντέιβις (Fences), Ναόμι Χάρις (Moonlight), Νικόλ Κίντμαν (Lion), Οκτάβια Σπένσερ (Hidden Fugures), Μισέλ Γουίλιαμς (Manchester by the sea)

Υποψήφιοι για το βραβείο Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας 2017 είναι οι Ντενί Βιλνέβ (Arrival), Μελ Γκίμπσον (Hacksaw Ridge), Ντάμιεν Σαζέλ (La La Land), Κένεθ Λόνεργκαν (Manchester by the Sea), Μπάρι Τζένκινς (Moonlight).

Για το Όσκαρ Β' ανδρικού ρόλου 2017 υποψήφιοι είναι ο Τζεφ Μπρίτζες (Comancheria), ο Μαχερσάλα Άλι (Moonlight), ο Λούκας Χέτζες (Manchester by the sea), ο Μάικλ Σάνον (Νυκτόβια πλάσματα) και Ντεβ Πάτελ (Lion).

Η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ 2017 θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου.