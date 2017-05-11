Καιρός: Η ΕΜΥ προειδοποιεί με έκτακτο δελτίο

Δείτε αναλυτικά το έκακτο δελτίο της ΕΜΥ:
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 11-05-17/09 UTC
ΣΧΕΔΟΝ ΣΤΑΣΙΜΟ ΧΑΜΗΛΟ 1000 ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ
1010 ΣΤΟΝ ΤΑΥΡΟ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΨΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ 1018 ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΡΤΗ ΚΑΙ
1020 ΣΤΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΒΟΡΕΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΑΠΟ 11/19 ΜΕΧΡΙ 12/01 UTC
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 12/01 UTC
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8
ΝΟΤΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 12/04 UTC
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8 ΚΑΙ ΑΠΟ 12/01 UTC 8 H 9
ΜΕΛΙΤΑ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ, ΓΚΑΜΠΕΣ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ, ΜΠΟΥΤ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 12/04 UTC
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8
ΣΙΔΡΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 12/04 UTC
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8
Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ