11 Μαίου 2017 19:18

ΕΚΤΑΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ

Καιρός: Η ΕΜΥ προειδοποιεί με έκτακτο δελτίο

Καιρός: Η ΕΜΥ προειδοποιεί με έκτακτο δελτίο

Καιρός τώρα: Με έκτακτο δελτίο θυελλωδών ανέμων προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

Δείτε αναλυτικά το έκακτο δελτίο της ΕΜΥ: 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 11-05-17/09 UTC
ΣΧΕΔΟΝ ΣΤΑΣΙΜΟ ΧΑΜΗΛΟ 1000 ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ
1010 ΣΤΟΝ ΤΑΥΡΟ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΨΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ 1018 ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΡΤΗ ΚΑΙ
1020 ΣΤΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΒΟΡΕΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΑΠΟ 11/19 ΜΕΧΡΙ 12/01 UTC
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 12/01 UTC
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8

ΝΟΤΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 12/04 UTC
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8 ΚΑΙ ΑΠΟ 12/01 UTC 8 H 9

ΜΕΛΙΤΑ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ, ΓΚΑΜΠΕΣ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ, ΜΠΟΥΤ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 12/04 UTC
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8

ΣΙΔΡΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 12/04 UTC
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Καιρός: Το έκτακτο μήνυμα από τον Σάκη Αρναούτογλου για τις εξελίξεις μετά τη ζέστη (Photo)

Καιρός: Το έκτακτο μήνυμα από τον Σάκη Αρναούτογλου για τις εξελίξεις μετά τη ζέστη (Photo)

Καιρός - Η ΕΜΥ προειδοποιεί: Αυτό είναι το φαινόμενο που θα καλύψει τη μισή χώρα

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Καιρός σήμερα: Με συννεφιά και σκόνη η Πέμπτη (pics)

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